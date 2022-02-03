Kriptolar borsalarla dans ediyor

Kripto varlıklar küresel piyasalardaki geleneksel varlıkların hareketlerini giderek daha fazla takip eder hale geldi.

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ABD bankası Goldman Sachs'ın araştırması, ABD teknoloji hisseleri, ham petrol ve devlet tahvilleri ile Bitcoin arasındaki korelasyonun son iki yılda ciddi derecede arttığını gösteriyor.

REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

Bitcoin'in Nasdaq ile korelasyonuna dikkat çekillirken, Ethereum'un ise S&P 500 ile olan korelasyonunun da rekor seviyeye çıktığı görüldü. Bitcoin bu yıl geleneksel hisse senetleri piyasalarındaki neredeyse tüm sert dalgalanmaları yansıttı. Wall Street'in teknoloji odaklı Nasdaq Endeksi'nin en büyük şirketlerinin listelendiği Nasdaq 100 Endeksi yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 11 düşüş gösterdi. Aynı süreçte Bitcoin ise yüzde 18 değer kaybetti. 40 günlük korelasyon göstergesi dikkate alındığında Ether ile S&P 500 arasındaki korelasyonun 0.65 ile rekor seviyeye yükseldiği görüldü. Söz konusu göstergenin 1 seviyesine çıkması iki varlık sınıfının tümüyle birlikte hareket ettiği anlamına geliyor.

BİREBİR İLİŞKİ İÇİNDELER

“Dolarla alınıp satılan bir varlığın finansal piyasalar çökerken pozitif ayrışması ya da finansal piyasalar coşarken negatif ayrışması beklenemez” diyen Nişantaşı Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Tuğberk Çitilci, kripto paraların küresel risk algısıyla birebir ilişki içinde olduğunu belirtti. Çitilci, “Yatırımcılar hisse senetleri ve kıymetli metallere getiri anlamında alternatif sağlamak istiyordu. Fakat, dolarla alınıp satılan bir varlık olduğundan dolayı fiyatlamaları veya piyasaların risk algısını şekillendiren unsurlar kripto varlıklara da negatif ya da pozitif yönde yansıyor” dedi.

Teknoloji yatırımı olarak görülüyor

Tyr Capital'ın Nicel Araştırmalar Başkanı Nick Metzidakis'in araştırmaları da merkeziyetsiz diye yola çıkan kriptonun geleneksel varlıklarla bağlantısını destekliyor. Araştırmaya göre, son beş yılda Bitcoin, Nasdaq ile pozitif olarak korelasyon içindeydi, aktif bir şekilde riskli varlık gibi davranıyordu. Bu ilişki 2020'nin başından beri daha güçlü hale geldi ve bu da Bitcoin'in bir riskli yatırım veya teknoloji yatırımı olarak görüldüğünü gösteriyor.