Kur korumalı mevduat 539 milyar TL’ye yükseldi

Kur korumalı mevduat 4 Mart'ta 539,2 milyar TL'ye ulaşırken, yerlinin döviz mevduatı 607 milyon dolarla sınırlı düşüş gösterdi. Yabancıların yıl başından bu yana çıkışı 6,3 milyar dolara ulaştı.

Sozcu.com.tr

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BDDK verilerine göre, kur korumalı mevduat miktarı 4 Mart’ta 539,2 milyar TL’ye yükseldi. Bu kalemde bir haftalık artış 19,1 milyar TL oldu.

Toplam mevduat içinde kur korumalı mevduat oranı yüzde 9,5’e yükseldi.

Döviz kurları ve altındaki artış, kur korumalı mevduatın kamu bütçesine yükünü artırıyor.

BRÜT REZERV AZALDI

Öte yandan, Merkez Bankası’nın (TCMB) brüt rezervleri geçen hafta 2,8 milyar dolar düşüşle 110,3 milyar dolara geriledi.

TCMB’nin net rezervleri de bu dönemde 41 milyon dolar gibi sınırlı bir miktarda azalarak 18,1 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezerv ise -42,6 milyar dolar oldu.

YERLEŞİKLERİN DÖVİZ MEVDUATI AZALIYOR

4 Mart haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,7 milyar dolar azalarak 214,1 milyar dolara geriledi. Pariteden arındırılmış gerileme 607 milyon dolar azalırken, düşüş gerçek kişilerde 518 milyon dolar, tüzel kişilerde 89 milyon dolar oldu.

Kur korumalı mevduatın etkisiyle yerleşiklerin yabancı para mevduatında toplam düşüş, yıl başından itibaren 22,7 milyar dolar, 24 Aralık 2021 tarihinden itibaren 25,3 milyar oldu.

YABANCILARIN ÇIKIŞI 6,3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

TCMB’nin bugün yayımladığı bir diğer veri, yabancıların portföy hareketi oldu. Buna göre yabancı yatırımcı 4 Mart haftasında 309 milyon dolarlık hisse, 181 milyon dolarlık da tahvil satışı gerçekleştirdi.

Yabancıların hisse senedi, TL tahvil ve swap pozisyonu yıl başından bu yana 6,3 milyar dolar azaldı.

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