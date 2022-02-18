Abone Ol

Kur korumalı mevduat sisteminin kapsamı genişletildi

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedarı olduğu şirketler de kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek. Yurtdışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesapları hakkındaki tebliğde değişikliğe gidilerek yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedar olduğu şirketler, yurtdışından getirdiği dövizleri TL cinsine çevirerek kur korumalı mevduat hesabına dahil olabilecek.

Yayınlanma: 03:19 - 18 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kur korumalı mevduat sisteminin kapsamı genişletildi

YUVAM hesapları hakkındaki tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedar olduğu şirketler yurtdışından getirdiği dövizleri TL cinsine çevirerek kur korumalı mevduat hesabına dahil olabilecek.

Tebliğde, gurbetçi Türk vatandaşlarının arzu etmelerinin halinde sermayedar olduğu şirketler üzerinden, ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini türünden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilerek “YUVAM” hesabı açabileceği belirtildi.

Dövizden kur korumalı mevduata geçiş ne kadar? İşte son rakamlar... İlginizi Çekebilir Dövizden kur korumalı mevduata geçiş ne kadar? İşte son rakamlar...

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ABD Ekonomi Euro