‘Kuyruktakilerin yarısı ekmek almadan dönüyor’

Günlük somun ekmek üretimlerinin 1.5 milyon seviyesinde olduğu bilgisini veren Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, "Bu bizim son kapasitemiz. Fakat talep 2 milyon civarında. Kuyruğa girenlerin yarısı ekmek alamadan evine dönmek zorunda kalıyor" dedi.

Sözcü İstanbul

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul'da fırınlarda 3.5 TL'ye kadar çıkan ekmek fiyatları nedeniyle İBB'ye bağlı Halk Ekmek'in 1.25 TL'ye sattığı 250 gramlık somun ekmek için büfelerin önündeki uzun kuyruklar kar yağışına rağmen devam ediyor.

Kentteki son durumla ilgili bilgi veren Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, kar yağışı ile birlikte insanların evlere kapanmasıyla ekmek talebinin arttığını söyledi.

Günlük somun ekmek üretiminin 1.5 milyon seviyesine olduğunu belirten Nama “Bu bizim son kapasitemiz, bundan ötesi yok zaten. Fakat talep 2 milyon civarında. Yani büfecilerden aldığımız toplam talep bu kadar. Kuyruğa girenlerin yarısı ekmek alamadan evine dönmek zorunda kalıyor” dedi.

‘CİDDİ SORUN YAŞANMADI’

Nama, ekmek servislerinde kar yağışından kaynaklı mahalle aralarında kalan büfelerde bazı aksamalar yaşandığını bunun dışında ciddi bir sorun olmadığını söyledi.

Ekmeklerin büfelere günde 3 kez servis edildiğini anlatan Nama, “Ekmeğe talep çok yoğun olduğu için ekmeğin geldiği saati bilen vatandaşlarımız erkenden gidip kuyruğa giriyor. Yoksa sıranın sonunda kalacak ve ekmeğini alamayacak. Zaten alamadan dönenler de oluyor” dedi.

Nama'nın verdiği bilgiye göre ekmek servisi büfelere, sabah 06.00, 09.00-10.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında 3 kez yapılıyor.

İlginizi Çekebilir Kar altında ucuz ekmek kuyruğu

İlginizi Çekebilir Halk ekmek kuyruğundan seslendi: Memleketi bu hale getirenler, bizi bu duruma düşürenler utansın…

İlginizi Çekebilir İstanbul'da ekmeğe gayri resmi zam: 3,5 TL'ye çıktı