Abone Ol

LPG’ye zam geliyor

Bu geceden itibaren otogazın litre fiyatına 36 kuruş zam gelecek.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:01 - 25 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
LPG’ye zam geliyor

Uluslararası fiyatlardaki ve döviz kurlarındaki değişimler, yakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatı 36 kuruş zamlanacak.

YENİ FİYATLAR

Zamla birlikte İstanbul’da otogazın litre fiyatı yaklaşık 11 lira 85 kuruşa, Ankara’da 11 lira 80 kuruşa, İzmir’de 11 lira 72 kuruşa yükselecek. Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

İstanbul’da otogazın litre fiyatı bir sene önce yaklaşık 4 lira 16 kuruştu. Böylece sadece bir yılda otogaz fiyatı yaklaşık yüzde 185 oranında zamlanmış oldu. Zammın büyük bölümü, döviz kurlarında yaşanan artıştan kaynaklandı.

Dolar bugün de yükselişte: Rezervlerdeki kayıp hızlandı İlginizi Çekebilir Dolar bugün de yükselişte: Rezervlerdeki kayıp hızlandı Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Yalvardık yapmayın diye... İlginizi Çekebilir Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Yalvardık yapmayın diye...

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ankara Dolar Ekonomi faiz istanbul izmir LPG Merkez Bankası Türkiye zam