LPG’ye zam geliyor

Bu geceden itibaren otogazın litre fiyatına 36 kuruş zam gelecek.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası fiyatlardaki ve döviz kurlarındaki değişimler, yakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatı 36 kuruş zamlanacak.

YENİ FİYATLAR

Zamla birlikte İstanbul’da otogazın litre fiyatı yaklaşık 11 lira 85 kuruşa, Ankara’da 11 lira 80 kuruşa, İzmir’de 11 lira 72 kuruşa yükselecek. Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

İstanbul’da otogazın litre fiyatı bir sene önce yaklaşık 4 lira 16 kuruştu. Böylece sadece bir yılda otogaz fiyatı yaklaşık yüzde 185 oranında zamlanmış oldu. Zammın büyük bölümü, döviz kurlarında yaşanan artıştan kaynaklandı.

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