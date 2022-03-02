Medvedev’in dediği oldu: Doğalgaz fiyatı 2 bin Euro’yu aştı

Avrupa'da bin metreküp doğalgaz fiyatı bugün rekor artışla 2 bin Euro'yu aştı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Medvedev, “Avrupalıların doğalgaza 2000 Euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz” demişti.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Batı ülkelerinin yaptırımları, doğalgaz fiyatlarında tarihi artışı beraberinde getirdi.

Bugün Brent petrolün varil fiyatı 113 doları görürken, Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de nisan vadeli kontratlar için fiyatlar bugün yüzde 50'yi aşan artışla 194 Euro'yu gördü. Geçen sene şubatta 17 euro seviyelerinde olan bu rakam, Aralık 2021'de 166 Euro'yu görmüştü.

194 Euro'luk TTF fiyatı, bin metreküp gazın fiyatının 2 bin 64 Euro (2 bin 291 dolar) olması anlamına geliyor.

Daha sonra TTF fiyatında günlük artış biraz geri çekilse de sert dalgalanma devam ediyor.

Almanya'nın Rus gazını taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinde ruhsat sürecini dondurması ve Kuzey Akım 2 şirketinin iflasa hazırlandığı haberlerinin yanı sıra, Rusya’ya dönük finansal yaptırımlar da fiyatları yukarı itiyor.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Medvedev, Almanya'nın Kuzey Akım 2 kararı üzerine geçen hafta Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Avrupalıların doğalgaza 2000 Euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz” demişti.

TÜRKİYE NASIL ETKİLENECEK?

Türkiye'nin boru hatlarından aldığı doğalgazın önemli bölümü petrol fiyatlarına endeksli ve bu fiyatlar Brent petrolün son 9 aylık ortalama fiyatına göre 3 ayda bir güncelleniyor. Bu nedenle Avrupa'daki spot doğalgaz fiyatlarındaki değişimler, uzun dönemli kontratları doğrudan etkilemiyor.

Ancak Türkiye spot fiyatlarla da boru gazı ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alıyor. Bu fiyatların da Avrupa fiyatlarına paralel olarak hızla artması bekleniyor.

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