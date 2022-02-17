Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne olur, beklenti ne?

Merkez Bankası yapılacak PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısı ile faiz kararı belirleyecek. Merkez Bankası ocak ayında faizde herhangi bir değişikliğe gitmemiş, sabit tutmuştu. Merkez Bankası faiz kararı beklentisi yine faizin sabit tutulması yönünde oldu. Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14:00'da açıklanacak. Merkez Bankası Eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 500 baz puan indirmiş, euro ve dolar rekor üstüne rekor kırmıştı.

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Piyasaların gözü bugün Merkez Bankası’nda olacak. Geçtiğimiz ay faizleri sabit bırakan Merkez Bankası’nın bu ay da aynı yönde hareket etmesi bekleniyor. 20 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette medyan beklenti politika faizinin değişmeyerek yüzde 14’te bırakılması yönünde çıktı. Ankete göre yıl sonu faiz beklentisi de yüzde 14 seviyesinde.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 17 Şubat Perşembe günü saat 14:00’da açıklanacak.

FAİZ KARARI NE OLUR, BEKLENTİ NE?

Bloomberg’in şubat ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketine göre, piyasa aktörleri TCMB’nin bu toplantıda politika faizini değiştirmesini beklemiyor.

Bloomberg HT’nin 20 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette medyan beklenti politika faizinin değişmeyerek yüzde 14’te bırakılması yönünde.

Ankete göre yıl sonu faiz beklentisi de yüzde 14 seviyesinde. En düşük tahmin veren kurum TCMB'nin yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 9'a indirmesini, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise yıl sonunda politika faizinin yüzde 22 seviyesinde oluşmasını bekliyor.

FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

Foreks anketinde de bu ayki faiz toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.

ForeksHaber anketine katılan 19 ekonomistin tamamı faizin değiştirilmeyeceğini öngördü.

2022 yıl sonuna ilişkin tahminde bulunan 9 ekonomistin medyan tahmini yüzde 14 olurken, minimum ve maksimum beklentiler yüzde 9 ve yüzde 20 seviyesinde oluştu. Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi yüzde 14 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 9 – yüzde 22 aralığında oluşmuştu.

UZMANLARIN FAİZ TAHMİNLERİ NE?

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs bir araştırma notunda enflasyonun mevcut seviyesine rağmen yetkililerin faiz artışı olmayacağını vurgulaması ve yapılacak herhangi bir faiz indiriminin lirayı dengesizleştirme riski taşıması sebebiyle politika faizinin sabit tutulmasını beklediklerini belirtti.

Hala mevcut politika gidişatının sürdürülemez olduğunu düşündüklerini belirten Goldman Sachs, yetkililerin politika faizi yerine dolarizasyonda çözülmeyi sağlamak ve rezervleri desteklemek için başka birçok önlem kullanmayı tercih edeceklerini öngördüklerini söyledi.

Raporda, “Şimdiye kadarki politika hareketlerine bakılırsa, lirada yeni bir baskı oluşması durumunda yetkililerin artan oranda alternatif önlemlere yöneleceğini düşünüyoruz” görüşüne yer verildi.

YATIRIM ŞİRKETLERİ

Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan, kaleme aldığı araştırma notunda beklentilerinin TCMB’nin politika faizini sabit tutacağına yönünde olduğunu belirtti.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“Enflasyonda gerçekleşmekte olan yükselişi izlemekle ve önümüzdeki aylarda da yüksek fiyat artışı baskısını beklemekle beraber, oluşturulan yeni ekonomi perspektifi çerçevesinde Merkez bankasından buna karşı herhangi bir aksiyon alınmasını beklemeyiz.

Bu kapsamda, enflasyondan gelen tehdidin para politikası kanadında görmezden gelinerek, daha çok mali politika kapsamındaki önlemlerle ele alınacağını değerlendiriyoruz. Yarın gerçekleşecek olan Merkez bankası toplantısında da faiz oranlarının sabit tutulmasını öngörüyoruz.”

İnfo yatırım tarafından kaleme alınan günlük bültende de, “Yurt içinde bu hafta en önemli veri akışı TCMB faiz kararı olacak. Bizim ve piyasa beklentisi politika faizinin yüzde 14’de kalacağı yönünde” ifadelerine yer verildi.

Gedik Yatırım tarafından kaleme alınan bültende ise, “Yarın TCMB faiz kararını açıklayacak. Faizlerde bir değişikliğe gidilmesini beklemiyoruz” tahmininde bulunuldu.

ÖZEL BANKALARDA FAİZ DÜŞMEDİ

Merkez Bankası düşük faiz ile kredi kullandırılması için politika faizini yüzde 14 seviyelerine düşürdü. Ancak bu indirim piyasaya yansımadı. Bankalar kredilerde oranları yüksek tutuyor. İhtiyaç kredisi ortalama yüzde 25 faiz oranıyla tüketicilere sunulurken ticari krediler yüzde 33 oranla veriliyor.

KAMU VE ÖZEL BANKALAR ARASINDA FARK

Bankaların yayımladıkları kredi faiz oranlarına göre ihtiyaç kredisi faizleri yıllık yüzde 39’a kadar varırken konutta en düşük aylık faiz yüzde 1,20’de kaldı.

Taşıt kredisi faizleri de yükselişte. Aylık yüzde 2,55’e varan taşıt kredisi faizi oranlarıyla yıllık faiz yüzde 30’u aşmış durumda.

Merkez Bankası’nın faiz kararı kamu bankalarında yanıt buldu. Kamu bankalarında ihtiyaç kredileri faizleri yıllık 18 seviyelerinde özel bankalarda ise bu oran yüzde 40'a yakın seyrediyor.