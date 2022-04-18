Mısır fiyatları 10 yılın zirvesinde

Küresel mısır fiyatları arz sıkışıklığı endişeleriyle 2012'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

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ABD hububat vadeli kontratları, küresel arzda görülen sıkışıklık ve Rusya-Ukrayna savaşının üretim görünümünde yarattığı belirsizlikten destek bularak Asya piyasalarında yükseldi.

Mısır fiyatları yaklaşık 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları perşembe günü 7.83 dolardan kapanmasının ardından bugün 7.90 dolar/bushel, yani 311 dolar/ton seviyesine yükseldi. ABD borsaları Cuma günü Paskalya tatili nedeniyle kapalı kalmıştı.

Mısır fiyatları geçen hafta da ABD’nin orta batısında bulunan ekim alanlarında görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle ekim zamanının gecikebileceği yönünde endişelerden destek bulmuştu.

BUĞDAY DA SON 14 YILIN ZİRVESİNİ GÖRMÜŞTÜ

Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Karadeniz bölgesinden yapılan hububat ihracatında aksama yaşanacağı endişeleriyle buğday fiyatları da yaklaşık 14 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

Chicago’da gösterge buğday fiyatları yüzde 2,8 artarak bushel başına 9,6 dolarla Haziran 2008’den beri en yüksek seviyeye çıkmış; sonrasında ise buğday fiyatları bushel başına 9,43 dolardan yani ton başına 346,5 dolara yükselmişti.

Gelinen noktada buğday fiyatlarındaki artış da sürüyor.

Buğday yüzde 1.4 değer kazanarak 11.20 dolar/bushel yani 411.5 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi ise yüzde 0.6 yükselerek 16.91 dolar/bushel yani 621.3 dolar/ton seviyesine yükseldi. (REUTERS)

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