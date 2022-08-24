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Motorine zam geliyor

Son iki haftada üç kez zamlanan motorine bu gece bir zam daha geliyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:18 - 24 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Motorine zam geliyor

Petrol ve ürün fiyatlarının yanı sıra dolar kurundaki artış motorinde üst üste zamları beraberinde getirdi.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 95 kuruş zam gelecek.

Benzinde ise bu gece zam beklenmiyor.

İKİ HAFTADA DÖRDÜNCÜ ZAM

Motorine 11 Ağustos’ta 82 kuruş, 18 Ağustos’ta 77 kuruş, 20 Ağustos’ta 1 lira 7 kuruş zam geldi.

Bu geceki zamla birlikte motorine iki haftada toplamda 3 lira 61 kuruş zam gelmiş olacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,98 TL’ye, Ankara’da 26,09 TL’ye, İzmir’de 26,11 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,15 TL, Ankara’da 21,28 TL, İzmir’de 21,27 TL seviyesinde bulunuyor.

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