Muğla’da akaryakıt sektörü acil düzenleme bekliyor

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) üyesi akaryakıt işletmeleri, hızla artan fiyatları neticesinde zarara uğradıklarını ve kapanma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek acil çözüm istedi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla’da faaliyet gösteren Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) üyesi akaryakıt işletmeleri, artan akaryakıt ve enerji başta olmak üzere pek çok girdi nedeniyle oldukça zor bir süreç yaşıyor.

Yetkililerden bir an önce düzenleme talep eden işletme sahipleri hızla artan fiyatları neticesinde zarara uğradıklarını ve kapanma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek acil çözüm istedi.

‘KIRSALDAKİLER BİR BİR KAPANMAYA BAŞLADI’

MUTSO üyesi akaryakıt işletmeleri yaptıkları işin ağır olduğunu belirterek, “Akaryakıt sektörü 365 gün 24 saat hizmet veren dinamik bir sektör. Dışarıdan bakıldığında çok cazip görünmesine rağmen yıllar geçtikçe zorlaşarak içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı” dedi.

Büyükşehirlerdeki yüksek satış kapasitesi olan istasyonların bile artık bu maliyetler karşısında zorlandığını, kırsaldaki istasyonların ise birer birer kapanmaya başladığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Son 10 yılda sektörün şartları geri giderken TMGD, İş Güvenliği Uzmanı, Doktor, Çevre Mühendisi, LPG Sorumlu Mühendisi gibi ilave gider kalemleri oluştu.

Bununla birlikte Taşıt Tanıma Sistemleri, istasyonlar için başlı başına bir sorun olmaya devam etmekte.

Öyle ki bu sistemdeki satışlarda sadece nakliye gideri maliyeti bayiinin sistemden zarar etmesine yol açmakta, dağıtım firmaları bayileri maalesef sömürmektedir. Bayilerin isteği durum bu haldeyken işletmelerini ayakta tutacak makul mantıklı marjlarla çalışmaktır.”

‘ZAMLANSA DA KAZANCIMIZ AYNI’

2022 itibarıyla çalışanlarına yapılan asgari ücret zammıyla ilgili hiç bir itirazlarının olmadığının da belirtildiği açıklamaya, şöyle devam edildi:

“Derdimiz ilgili ücretleri ve aynı şekilde artan diğer maliyetleri karşılayacak biz işverenlerinde karlılıklarının aynı oranda artırılmasıdır. Devletimizin ve ilgili kurumlarının bu konunun ivedi olarak çözümü için gerekeni yapması gerekmektedir.

Litre başına 1 TL olan kazancı bayilerimiz ile bölüşüyoruz. Her bayiinin oranı farklı olmakla birlikle, bayi ve istasyon 50'şer kuruş paylaşsak bile şu anda zarar ediyoruz.

Akaryakıt 6 TL iken de aynı ücreti kazanıyorduk, akaryakıt 13 TL oldu hala aynı ücreti kazanıyoruz. Bunun neredeyse yarısını Aliağa'dan nakliye bedeli olarak ödüyoruz.

‘İLK DEFA EKSİYE DÜŞECEĞİZ’

Müşterilerimiz genellikle banka/kredi kartı ile ödeme yaptıkları için bankaya yüzde 1,5 komisyon ödüyoruz. Elektrik tüketim bedellerine yapılan yüzde 52 ile yüzde 130 arasındaki aşırı zam oranının eklenmesi ve muhasebe girdilerindeki artış da cabası.

Bu şartlarda artan masraflarımızı ve maliyetlerimizi karşılayabilmemiz mümkün değil.

İlk defa ocak ayında eksiye düşeceğiz. Şu anda hesap bile yapmak istemiyoruz. İnsanlar zannediyor ki akaryakıta zam gelince istasyon para kazanıyor. 6-7 bin istasyonun satılık olduğu bilgisi var. Bu sorunların çözümü artan oranlı kar uygulaması.”

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