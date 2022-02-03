Nebati: Türk Lirası’nda daha fazla değer kaybı beklemiyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Japon medyasına verdiği röportajda Türk lirasında daha fazla değer kaybı beklemediğini belirtti. Merkez Bankası'nın döviz piyasasına dönük müdahale iddialarıyla ilgili de konuşan Nebati, "Kur korumalı mevduat sistemi tanıtıldıktan sonra büyük müdahale olmadı, olduysa da küçük miktarda oldu" diye konuştu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’de enflasyonunun Nisan ayında yüzde 50’nin altında bir seviyede zirve yapacağını ve TL’nin bu yıl istikrara kavuşmasını beklediğini söyledi.

Nebati, Japon haber ajansı Nikkei Asia ile yaptığı özel röportajda, “Yüzde 50’yi göreceğimizi sanmıyorum. Umarım yanılmıyorumdur” diye konuştu.

Türkiye’nin “önümüzde ciddi bir enflasyon sorunu” olduğunu söyleyen Nebati, dünyanın geri kalanının da benzer sorunları yaşadığını sözlerine ekledi.

‘YAZ AYLARINDA TOPARLANMA BAŞLAYACAK’

TÜİK’in bugün açıklayacağı enflasyon rakamları öncesinde konuşan Nebati, “Enflasyonun ocakta yüksek olmasını bekliyoruz. Sonrasında bir süre daha seviyesini koruyacak. Yaz aylarında toparlanmaya başlayacak ve aralıkta baz etkisiyle radikal bir düşüş gösterecek” dedi.

Döviz piyasasına dönük müdahale iddialarıyla ilgili de konuşan Nebati, “Kur korumalı mevduat sistemi tanıtıldıktan sonra büyük müdahale olmadı, olduysa da küçük miktarda oldu” diye konuştu.

Nabeti, TL’deki değer kaybı ile ilgili de, “Türk lirası geçen yıl yüzde 45 civarında değer kaybettiği için lirada daha fazla olumsuz gelişme, dolayısıyla daha fazla değer kaybı beklemiyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir Enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir Üretici enflasyonu yüzde 93,53 oldu