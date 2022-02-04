‘Negatif enflasyon çıkacak’ demişti, yüzde 48’lik enflasyondan sonra kendini böyle savundu

Enflasyonla ilgili yaptığı konuşmada daha önce ocak ayı için negatif enflasyon beklentisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, TÜİK tarafından aylık olarak yüzde 11'i, yıllık olarak yüzde 48'i aşan enflasyon oranından sonra o sözleriyle ilgili ilk kez konuştu. Aşan, o dönemde kurdaki geri dönüşten sonra fazla iyimser yaklaştığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, ekonomideki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz ay yaptığı konuşmada, ocak ayında negatif enflasyon beklentisi olduğunu söyleyen aşan, Ocak 2022 için aylık enflasyonun yüzde 11,1, yıllık enflasyonun 48,69 çıkması sonrası ilk kez konuştu.

Bloomberg HT televizyonuna konuşan Aşan, “Kur istikrarlı seviyesini bir şekilde bulmuş oldu ama bu benim o konuşmayı yaptığım dönemden biraz daha yukarıda dengelendi. Ben o konuşmayı yaptığımda kur 12 civarına inmişti” diyerek kendini savundu.

‘BEKLENMEDİK GELİŞMELER OLDU’

Aşan, “Dünya fiyatlarında bizi maliyet şokuna uğratacak hareketlerin olmayacağını varsayıyordum. Orada da bir çok insanın pek beklemediği gelişmeler oldu” diye konuştu.

Aşan ayrıca enflasyona dair beklentileri belirlerken aralık ve ocak enflasyonlarının çok dikkate alınmaması gerektiğini, asıl göstergenin şubat ve mart enflasyonu olacağını belirtti.

Ocak enflasyonu için “Benim daha yüksek olacağını tahmin ettiğim şubat ve mart enflasyonunun öne çekilmiş hali olabilir” diyen Aşan, “Ocak ayı enflasyonundaki 7 puanın enerji artışlarından geldiğini görüyoruz. 11 puanlık artışın çok büyük kısmı enerji kaynaklı. 1 puana yakın da tütün için olan vergi eklenirse 8 puan oradan gelmiş oluyor. Yine de 3 puanlık enflasyonla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

‘FAZLA İYİMSER YAKLAŞTIM’

Kurdaki geri dönüşten kaynaklı çok iyimser yaklaştığını belirten Aşan, haberleşme, ev eşyaları, giyim gibi sektörlerde negatif bir fiyat hareketi beklediğini ancak bunun gerçekleşmediğini dile getirdi.

Aşan, “Böyle bir enflasyon oranını beklemiyordum. Ben kendi okumalarımda enerji tarafında dünyada da çok fazla böyle bir beklenti olduğunu görmedim. Orada da fiyatların makul seyredeceğine dair beklenti vardı. Ukrayna, Kazakistan krizleri beklemediğimiz olaylardı. Bunlar enerji fiyatlarındaki yüksek seviyeyi devam ettirdi” dedi.

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