Pegasus’tan Rusya uçuşlarını durdurma kararı

Pegasus, 13-27 Mart arasında Rusya'ya uçuşları geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Pegasus, 13-27 Mart arasında Rusya’ya uçuşları geçici olarak durdurdu.

Pegasus’tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“2022/328 sayılı Avrupa Birliği Regülasyonu ile Rusya Federasyonu varışlı ve kalkışlı uçak seferleri için; sigorta/reasürans, leasing, operasyon ve bakım hizmetlerine bağlı yaptırım ve yasaklar uygulanmaktadır.

Mevcut durumdan kaynaklanan operasyonel riskler doğrultusunda, Rusya Federasyonu varışlı ve kalkışlı tüm uçuşlarımız ,13 Mart 2022 ( dahil ) tarihi itibariyle, 27 Mart 2022 tarihine kadar geçici olarak durdurulmuştur.

Bu tarihler arasında Moskova, St. Petersburg, Mineralnye Vody, Grozni, Mahaçkale ve Krasnodar varışlı ve kalkışlı uçuşu olan misafirlerimizin, ücretsiz bilet değişikliği ve kesintisiz iade hakkı bulunmaktadır.”

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