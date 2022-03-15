Petrol fiyatları 100 dolar sınırında

Petrol fiyatları Ukrayna krizi nedeniyle ulaştığı yüksek seviyelerden gerileyerek 100 dolar sınırına geldi. Petrol fiyatlarındaki gerilemede Çin'deki yeni corona virüsü kısıtlamalarının taleple ilgili endişeler yaratacağı beklentisi etkili oldu.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatları Rusya-Ukrayna arasında devam eden ateşkes görüşmeleri ve Çin’in bazı kentlerinde corona virüsü vakalarında artış görülmesi nedeniyle talebe dair endişeler yaşanması sonucu düşerek iki haftanın dip seviyesine geriledi.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dünkü seansta yüzde 5,1 gerilemesinin ardından bugün yüzde 4’ün üzerinde düşerek 102 dolar seviyesine altına indi.

Brent petrol varil başına 6 Mart’ta varil başına 139 doların üzerine çıkarak son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Böylece petrol fiyatları bir haftada değerinin neredeyse dörtte birini kaybetmiş oldu.

‘YENİ ZİRVELER GÖRÜLEBİLİR’

ABD’li haber kuruluşu CNN’in aktardığına göre, Rabobank enerji stratejisti Ryan Fitzmaurice petrol fiyatlarının en yüksek seviyelerini henüz test etmediğine inanıyor.

Fitzmaurice değerlendirmesinde, “Yeni zirveler göreceğiz. Rusya konusunun ne kadar büyük ve önemli olduğu düşünülürse, muhtemelen petrol 2008’de gördüğümüz en yüksek seviyeleri kıracak” dedi.

Enerji analisti Tom Kloza ise petrol fiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bu çok büyük bir düzeltme” dedi.

Çin’deki corona virüsü kısıtlamalarının talep üzerinde kurduğu baskıya da değinen Kloza, “Corona virüsü bize istikrarlı bir sonuca güvenemeyeceğinizi öğretti. Tam insanların normal davranışlarına döndüğünü düşündüğünüzde tekrar ortaya çıkıyor” dedi.

TÜRKİYE’Yİ YAKINDAN ETKİLİYOR

Petrol fiyatları Rusya’nın Ukrayna’yı yönelik işgalinin başladığı 24 Şubat’tan mart ayının ilk haftasına kadar sert artış gösterdi. Sonrasında ise fiyatlarda bir miktar gerileme yaşandı. Bu süre içerisinde Türkiye’de de benzine 7 kere üst üste zam geldi.

Petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor. Petrol fiyatlarının gevşemesi ise tersi yönde etki yapıyor. Ancak petroldeki mevcut fiyatlamanın ne kadar süreceği henüz belirsiz.

YÜKSEK ENERJİ FİYATLARI CARİ DENGEYİ BOZUYOR

Enerji ürünlerinin fiyatlarının artması, enerjide büyük ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye’nin ekonomisine de zarar veriyor. Tarihi rekor seviyelere ulaşan enerji ithalatının ticaret açığında sert büyümeye yol açmasıyla, ocakta cari açığın 7,1 milyar dolar ile dört yılın zirvesine ulaşırken, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından artan enerji ve emtia fiyatları cari dengede fazlaya dönme hedefini zorlaştırdı.

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