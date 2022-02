Petrol fiyatlarında artış sürüyor: Benzine zam yolda

Petrol fiyatlarının cuma günü son yılların zirvesine ulaşmasının ardından bugün fiyatlarda artış devam ediyor. Brent petrol 7 haftalık yükselişine devam ederken son olarak 2014’ten bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Petrol vadeli işlemleri, Asya piyasasında ilk işlem saatlerinde varil başına 94 doları gördükten sonra bir miktar geri çekildi. Bugün sabah saatlerinde Brent petrolün varil fiyatı 93,60 seviyesinde seyrederken Batı Teksas petrolü varil başına 92 dolar seviyesinden işlem gördü.

SUUDİ ARABİSTAN PETROLE ZAM YAPTI

Bu sırada petrol devi Suudi Arabistan da mart ayı için Asya, ABD ve Avrupa’daki müşterilerine zam yaptı. Suudi Arabistan ham petrol fiyatlarını artırarak, güçlü talebin devam edeceği sinyalini verdi.

Ülkenin ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, ABD'deki müşterilere sattığı petrolün varil fiyatını 30 sent artırırken, Avrupalı müşteriler varil başına 70 sent ile 2,30 dolar arasında daha fazla ödeme yapacak. Uzakdoğu ülkelerine gönderilen petrolün varil fiyatında ise 30 ve 70 sent arasında artışa gidildi.

İRAN ANLAŞMASI YÜKSELİŞİ DURDURABİLİR

Brent petrolün varil fiyatının 100 doları aşıp aşmayacağı merak konusuyken petrol piyasasında önemli bir gelişme İran tarafından geldi.

ABD ve İran arasında görüşmelerin olumlu devam ettiği ve yaptırımların bir kısmının kaldırılabileceği belirtilirken bu gelişmenin yükselen petrol fiyatlarını bir miktar baskılayabileceği belirtildi.

İşlemciler görüşmelerin sonuçlanmaya yaklaştığına dikkat çekerek bunun fiyatlardaki yükselişi durdurabileceğini ifade etti.

ENFLASYONU ETKİLİYOR

Petrol piyasası bu gelişmeleri izlerken fiyatlardaki son artış benzin fiyatlarına da yansıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış ise enflasyonla boğuşan küresel piyasaları zor durumda bırakıyor. Akaryakıtın yükselmesi sonucu halihazırda zor durumda olan lojistik sektöründe maliyetlerin artması fiyatları da yukarı yönlü baskılıyor.

Son olarak Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre, ABD’de ortalama benzin fiyatı yedi yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine yükseldi.

BENZİNE ZAM BEKLENİYOR

Petrol piyasasındaki yükselişin aynı şekilde yurt içinde de pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. 2014’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşan petrol fiyatları, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken.

Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor. Benzin fiyatları son olarak geçtiğimiz hafta zamlandı.

Salı günü benzinin litresine 39 kuruş, motorine 32 kuruş zam yapıldığını duyurulmuştu. Çarşamba günü ise LPG otogazın litre fiyatında 40 kuruş artış yaşanmıştı. Yeni zamlarla birlikte 15 lira sınırında bulunan benzin ve motorin bu sınırı aşarak rekor kırabilir.

İlginizi Çekebilir Benzin istasyonunda 'zam gelecek' kavgası