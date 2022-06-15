Petrol ve gaz şirketleri için ek vergi tasarısı

ABD'de petrol şirketlerinin aşırı kârlarının vergilendirilmesine yönelik tasarı planlanıyor.

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ABD Senatosu Finans Komitesi Başkanı Ron Wyden’ın aşırı kâr eden petrol şirketi kârlarına yüzde 21 ek vergi getiren tasarı sunmayı planladığı belirtildi.

Wyden’ın bir yardımcısının Reuters’a yaptığı açıklamaya göre tasarı kapsamında, yıllık geliri 1 milyar dolardan fazla olan petrol ve doğalgaz şirketlerinin aşırı karlarına yüzde 21 ek vergi getirilmesi öngörülüyor. Bu vergi, ödenmesi gereken düzenli gelir vergisine ek olacak.

Ayrıca yüzde 10’un üzerindeki kârlar yasa tasarısına göre aşırı kabul edilecek olup tasarı vergiyi petrol fiyatlarına değil kar marjlarına göre uygulanmasını içeriyor.

Wyden, “Amerikalılar benzin depolarını doldurmak için daha fazla öderken, büyük petrol şirketleri rekor kârlar elde ediyor, CEO’larını ve varlıklı hissedarlarını devasa hisse geri alımlarıyla ödüllendiriyor ve vergi kanunlarındaki boşlukları kullanarak neredeyse hiç vergi ödemiyorlar” dedi. (REUTERS)

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