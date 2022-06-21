‘Rus gazı kesilirse Almanya resesyona girer’

Alman sanayi kuruluşu ekonomik büyüme beklentisini düşürdü, Rus doğalgazının kesilmesi durumunda resesyon olabileceği uyarısında bulundu.

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Almanya’da BDI sanayi kuruluşu 2022 yılı için ekonomik büyüme tahminini düşürürken, Rusya’dan tedarik edilen doğalgazın kesilmesi durumunda Avrupa’nın en büyük ekonomisinde resesyonun kaçınılmaz olacağını açıkladı.

‘KRİZ ÖNCESİ SEVİYELERE DÖNMEK OLASI DEĞİL’

BDI’dan yapılan açıklamada Alman gayrisafi yurt içi hasılasının bu yıl yüzde 1.5 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtilirken, bu tahminin Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim öncesinde yüzde 3.5 seviyesinde olduğu belirtildi.

Kuruluş, ekonomik büyümede bu yıl sonundan önce kriz öncesi seviyelere dönülmesinin olası olmadığını açıkladı.

RUS PETROLÜ İÇİN FİYAT LİMİTİ

Öte yandan ABD, Rusya’nın enerji ihracat gelirlerini azaltmak için ülkenin ihraç ettiği petrole tavan fiyat çekilmesi için Kanada ve diğer ülkelerle ile görüşmeler yürütüyor.

Hazine Bakanı Janet Yellen, dün Toronto’da gazetecilere yaptığı açıklamada “Avrupa ülkeleri, ABD, İngiltere ve diğer ülkeler tarafından enerji konusunda uygulanan ve önerilen kısıtlamaları güçlendirecek tavan fiyat uygulamaları ya da istisnai fiyat düzenlemeleri üzerine konuşuyoruz” dedi. (REUTERS)

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