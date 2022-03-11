Rus limanlarındaki Türk gemiler için açıklama

Denizcilik Genel Müdürlüğü, 24 Şubat'tan bu yana Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'sinin kalkış yaptığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’nın Rusya’yı işgalinden sonra dış ticaretteki aksaklıklar nedeniyle Azak Denizi’nde bekletilen ve ham ayçiçek yağı ile diğer tarım ürünlerini taşıyan gemilere ilişkin resmi açıklama geldi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “24 Şubat’tan beri Azak Denizi’ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17’si kalkış yaptı, bir gemi Temruk’ta yükleme için bekliyor” denildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı bazı gemilerin ise Kerch’de beklediği, hava müsadeli varış limanlarına hareket edecekleri ifade edildi.

Rusya’dan ilk gemi 9 Mart’ta yola çıkmıştı.

Demizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya’nın Yeisk Limanı’ndan 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü geminin Kerch kanalını geçerek, 15 Mart’ta Mersin’de olacağını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası Türkiye’nin bu iki ülkeden ihracat ve ithalatı sekteye uğramış, gemiler ya yüklenememiş ya da yüklenen gemiler yola çıkamamıştı.

Üretimde kullanılmak üzere ithal edilen ham yağların Türkiye’ye ulaşamaması, yurt içinde sadece 1-2 aylık yağ stoğu kalmasıyla birlikte endişeye yol açmış; vatandaşın panik alışverişlerinden sonra talepte yaşanan patlama da ayçiçek yağının yüzde 25 oranında zamlanmasına yol açmıştı.

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