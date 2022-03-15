Rusya tahıl ve şeker ihracatını askıya aldı

Rusya, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerine tahıl ihracatını, üçüncü ülkelere ise beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını geçici olarak yasakladığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya, eski Sovyet ülkelerine (Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan) tahıl ihracatını yasakladı. Ayrıca üçüncü ülkelere şeker ihracatı da geçici olarak yasaklandı. Ancak mevcut kotalar dahilinde tüccarlara özel ihracat lisansları sağlanmaya devam edeceği bildirildi.

İmzalanan kararnameye göre beyaz ve ham şeker ihracatı 31 Ağustos tarihine kadar yasaklanırken Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerine 30 Haziran’a kadar buğday, arpa, çavdar ve mısır ihracatı da durduruldu.

Açıklamada, “AEB ülkelerine 30 Haziran’a kadar tahıl, üçüncü ülkelere ise beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatı 31 Ağustos'a kadar geçici olarak yasaklanmıştır. Söz konusu ürünlerin ihracatı, insani yardım dahil belirli koşullar içerisinde yine de gerçekleştirilebilecektir” denildi.

AEB’YE YAPILAN İHRACAT VERGİDEN MUAFTI

Moskova geçen hafta, Avrasya Ekonomik Birliği kapsamında serbest gümrük bölgelerini paylaştığı komşu eski Sovyet ülkelerine tahıl ihracatının hızlı temposundan duyduğu endişeyi dile getirmişti. Bu ticaret, ihracat kotalarından ve mevcut vergilerden muaf bir şekilde gerçekleşiyordu.

Ancak Başbakan Yardımcısı Viktoria Abramchenko, bireysel lisanslar altında kota dahilindeki tahıl ihracatına izin verilmeye devam edileceğini söyledi.

200’DEN FAZLA ÜRÜNÜN İHRACATI YASAK

Rusya, dünyanın en büyük buğday ihracatçısı konumunda bulunuyor. Rusya’nın ana alıcıları ise Mısır ve Türkiye. Rusya bu alanda ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ve Ukrayna ile rekabet ediyor.

Geçtiğimiz hafta da Rusya’da hükümet aralarında teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının da olduğu 200’den fazla ürünün ihracatını yasaklamıştı. Bu ürünler arasında tıbbi ekipmanlar, trafik araçları, tarım makineleri, elektrikli cihazlar, vagonlar ve lokomotifler, konteynerler, türbinler, metal ve taş işleme tezgahları, monitörler, projektörler, konsol ve paneller dahil olmak üzere toplam 200'den fazla ürün bulunuyordu.

İlginizi Çekebilir Ukrayna'nın Türk SİHA'larına karşı Rusya, Çin'den drone istemiş

İlginizi Çekebilir Ukraynalılar gelemez 2 milyon Rus gelir