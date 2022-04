Rusya, Ukrayna ile savaşının ilk iki ayında fosil yakıtlardan 63 milyar euro kazandı

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA) verilerine göre Avrupa Birliği (AB), Çin ve Türkiye, Ukrayna ile savaşının ilk iki ayında fosil yakıtlar için Rusya'ya 63 milyar euro ödedi.

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA) Rusya’nın petrol, doğal gaz ve kömür sevkiyatları ile boru hattı ihracatını ayrıntılı bir şekilde inceledi.

İncelemeye göre Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının ilk iki ayında fosil yakıt ihracatından elde ettiği gelir, 63 milyar Euro oldu.

TÜRKİYE İLK 5 ÜLKE ARASINDA

Türkiye savaşın başlangıcından bu yana Rusya'dan en çok fosil yakıt ithal eden dünyadaki ilk beş ülke arasında yer alıyor. Araştırmaya göre, Türkiye savaşın başlangıcından bu yana Rusya'dan en çok fosil yakıt ithal eden dünyadaki ilk beş ülke arasında yer aldı.

Almanya, İtalya ve Çin en çok ithalat yapan ülkeler olurken, onu Hollanda, Türkiye ve Fransa izledi. Türkiye'nin 4,1 milyar Euro tutarındaki fosil yakıt ithalatı doğal gaz, ham petrol, petrol ürünleri ve kömürü kapsıyor.

PETROL İTHALATININ YASAKLANMASI BEKLENİYOR

Almanya, Rus fosil yakıtları için tahmini 9,1 milyar Euro ödeyerek en büyük ithalatçı olurken, İtalya Rusya’ya 6,9 milyar Euro, Çin 6,7 milyar Euro, Hollanda 5,6 milyar Euro, Türkiye 4,1 milyar Euro ve Fransa 3,8 milyar Euro ödedi. AB, Rusya’nın yaklaşık 44 milyar Euro değerindeki petrol, doğal gaz ve kömürden elde ettiği toplam gelirin yüzde 71’ini karşılıyor.

AB'nin Ağustos ayından itibaren bir kömür ambargosunu kabul ettiği hatırlatılan araştırmada, Avrupa Komisyonu’nun 30-31 Mayıs’ta yapacağı toplantıda petrol ithalatını yasaklanmasını önermesi beklendiğine yer verildi.

