Rusya’dan ruble ve altın hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, rublenin değerinin altın ve diğer emtialara bağlanmasını yetkililerle değerlendiriyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, rubleyi altına çıpalama fikrini yetkililerle değerlendirdiği belirtildi.

Buna göre Putin, rublenin değerinin altın ve diğer emtialara bağlanmasını yetkililerle değerlendiriyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, rublenin değerinin altına bağlanmasıyla ilgili kendisine yöneltilen bir soru üzerine, “Bu konu Putin tarafından değerlendiriliyor” dedi.

ALTINLARIN YÜZDE 10’UNU RUSYA ÇIKARIYOR

24 Şubat’ta komşusu Ukrayna’ya askeri harekat başlatan Rusya, Batılı devletlerin Rusya’ya uyguladıkları yaptırımlardan dolayı ekonomik sıkıntılarla mücadele etmekte.

Rusya’nın nüfuzlu bir güvenlik yetkilisi bu hafta yaptığı açıklamada rublenin altına bağlanmasının Rusya’ya finansal sisteminde daha fazla “egemenlik” sağlayacağını belirtmişti.

Dünyada her yıl çıkartılan altınların yaklaşık yüzde 10’unu Rusya çıkarıyor.

MART AYINDA SİNYAL VERİLMİŞTİ

Rusya Merkez Bankası, mart ayında yaptığı açıklamada 30 Haziran’a kadar altının gramını 5 bin rublelik sabit fiyattan satın alacağını açıklayarak rubleyi altına bağlama sinyalini vermişti.

Fakat açıklamanın iki hafta sonrasında ruble’nin değeri güçlü bir şekilde artınca, Rusya Merkez Bankası bu planını rafa kaldırdığını ve altını pazarlık sonucu oluşan fiyattan satın alacağını duyurmuştu.

Geçmişte pek çok para birimi, altına ya da gümüşe çıpalıydı. Ancak ABD’nin 1971’de doları altına dönüştürmeyi durdurmasından sonra altın standardı terk edilmişti. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Rusya Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

İlginizi Çekebilir Türkiye'ye gelen Rus turist sayısında büyük düşüş