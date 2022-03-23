Smart Güneş Teknolojileri’nin halka arzına 9.5 kat talep geldi

Smart Güneş Teknolojileri’nin Borsa İstanbul’daki halka arzına bireysel ve kurumsal yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. Halka arza 9.5 kat talep gelirken, halka arzın toplam büyüklüğü 534 713.621 TL oldu

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Güneş enerjisi sistemlerinin kurulumu ve fotovoltaik (FV) güneş paneli üretimi alanlarında faaliyet gösteren Smart Güneş Teknolojileri'nin halka arzı başarıyla tamamlandı.

16-17-18 Mart tarihlerinde QNB Finansinvest ve TSKB konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen Smart Güneş Teknolojileri'nin halka arzında toplam büyüklük 534.713.621 TL olarak gerçekleşti.

Halka arz işlemi sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile yapıldı. Halka arz edilen şirket hisselerinin Borsa İstanbul'da “14 TL” fiyat ve “SMRTG” kodu ile 24 Mart Perşembe günü işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda, toplam 101.755 yatırımcıdan, ek satış hariç halka arz edilen 31.840.000 TL nominal değerli payların 9.5 katına denk gelen 303.741.440 TL nominal değerli pay talebi geldi.

Halka arzda, ek satış hariç, Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 4 katı, Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 18 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 4 katı talep sağlandı.

Şirketin sermayesi halka arz sonrasında 127.5 milyon TL'den 153 milyon TL'ye yükselirken, tamamlanan talep toplama süreci sonunda toplam sermayenin yüzde 24.97'sine karşılık gelen paylar halka arz edildi.

Smart Güneş Teknolojileri'nin kurucu ortağı ve CEO'su Halil Demirdağ, “Halka arz sürecinin başarılı olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bu başarı, yatırımcıların Smart Güneş Teknolojileri'nin geleceğine ve performansına duydukları güveni gösteriyor. Halka arzda yatırımcılardan gelen yüksek talebin verdiği güç ve motivasyonla Smart Güneş Teknolojileri olarak kârlı ve güçlü büyüme sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.