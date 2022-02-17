Erdoğan’dan faiz kararına 80 dakika kala dikkat çeken yorum

Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasına 80 dakika kala engelli memur atama töreninde konuştu. "Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir" diyen Erdoğan, "Faiz, döviz kuru, enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız" ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da engelli memur ataması programına katıldı. Şubat 2022 Merkez Bankası toplantısı sürerken ve faiz kararını açıklanmasına 80 dakika kala bir konuşma yapan Erdoğan, ülkenin ekonomik gidişatıyla ilgili şunları söyledi:

GÜNDEMDEN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞTÜ

– Programımızı adım adım uyguluyoruz. Faiz, döviz kuru, enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız. Artık faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştü. Döviz kuru da istikrara kavuştu. Sıra da enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek var. Turizm sezonunun açılmasıyla istihdam sayısı da hızla artacaktır.

EKONOMİ TARİHİN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNDE

– Siz karamsarlık aşılamaya çalışanlara sakın ha bakmayın. Türkiye, ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir. Yaz aylarıyla birlikte bu tablonun olumlu etkilerini hep birlikte görmeye başlayacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın.

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