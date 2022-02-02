Ticaret Bakanı: Ukrayna ile yarın STA imzalayacağız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ukrayna ile Türkiye arasında yarın Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanacağını açıkladı.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ukrayna ile Türkiye arasında yarın Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yarın Ukrayna’yı ziyaret edecek. Ukrayna cumhurbaşkanı da anlaşmanın bu hafta imzalanacağını ifade etmişti.

Muş, ocak ayı dış ticaret verilerini açıklarken, “Ukrayna ile yarın 10 yıl süren müzakerelerin ardından yeni nesil STA imzalayacağız” dedi.

İLK 1998’DE GÜNDEME GELMİŞTİ

15 yıldır görüşmelerin devam ettiği Ukrayna ve Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşmasının bu hafta imzalanacağı belirtilmişti.

İki ülke arasındaki STA ilk kez 1998’de ilk kez gündeme geldi. 2007’den bu yana da müzakereler devam ediyor. (REUTERS)



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