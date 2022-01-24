Ukrayna gerilimi Rus borsasını sarstı, ruble sert geriledi

Rusya'nın Ukrayna nedeniyle ABD ve batılı güçlerle yaşadığı gerilim Moskova borsasında ve rublede sert kayıplara neden oldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna yüzünden batılı ülkelerle yaşadığı gerilim ve savaş söylentileri Rus borsasını ve Rusya’nın para birimi rubleyi düşürdü.

Rus hisse senetleri yüzde dörtten fazla düşerken, ruble dolar karşısında değer kaybetti. Gün içinde ABD doları, ruble karşısında yüzde 2’ye yakın değer kazandı ve 1 dolar 78 rubleyi geçti. Ruble böylece bir son 14 ayın en düşük noktasına geriledi.

BORSADA SERT KAYIPLAR

Moskova Borsası’nda işlem gören ve ABD doları cinsinden hesaplanan 50 Rus hisse senedini listeleyen yüzde RTS endeksi 6 düşüşle 1317 puana geriledi. Moskova borsasının ruble cinsinden ölçütü olan MOEX endeksi ise yüzde 5 düşüşle 3270 puana geriledi.

Rusya merkezli yatırım bankası BCS Global Markets yayınladığı bir notta, “Yerel piyasa için, riskten kaçışın devam etmesini bekliyoruz. Gelecekteki olaylar tartışmaya açık. Şimdilik belirsizlik hüküm sürecek” dedi.

‘YÜZDE 20 DEĞER KAYBEDEBİLİR’

Rus yatırım bankası Renaissance Capital ise müşterilerine verdiği bir notta, askeri bir tırmanış durumunda rublenin dolar karşısında yüzde 20’ye kadar değer kaybedeceğini belirtti.

Batılı güçler, Rusya’nın komşusunu işgal etmeye hazır olduğunu iddia etse de Moskova bunu reddetmeye devam ediyor. ABD son olarak dün diplomatların aile üyelerine Ukrayna’yı terk etme emri verdi.

YAPTIRIM TEHDİTLERİ

Borsadaki ve rubledeki gerilemede batılı güçlerin yaptırım tehditleri de etkili oldu. Danimarka dışişleri bakanı bugün yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması halinde “daha önce hiç görülmemiş” ekonomik yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

BORSA İSTANBUL VE AVRUPA BORSALARI GERİLEDİ

Borsalardaki kayıplar Moskova ile sınırlı kalmadı. Bugün güne sınırlı bir düşüşle başlayan Borsa İstanbul’daki en değerli 100 hisseyi listeleyen BIST 100 endeksi, öğlen saatlerinde küresel piyasalarda yaşanan sert satış dalgasının etkisiyle yüzde 4’e varan kayıp yaşadı. Hisselerdeki gerilemede sanayi bölgelerinde yaşanan enerji krizi etkili oldu. En yüksek kayıplar enerji hisselerinde yaşandı.

Avrupa borsaları da jeopolitik gerilimlerin yanında para politikalarında sıkılaşmaya gidileceği endişelerinin geçtiğimiz hafta küresel varlık satışlarını tetiklemesinden etkilenen teknoloji hisselerindeki düşüşlerle erken işlemlerde geriledi.

Avrupa’nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi Asya borsalarında işlem gören hisselerin, yatırımcıların Fed’in bu hafta para politikasına ilişkin sıkılaştırma yanlısı bir açıklama yapacağı beklentileri nedeniyle baskı altında kalmasıyla yüzde 0.4 geriledi.

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