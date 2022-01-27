Varlık Fonu, Türk Telekom hisseleri için kredi arıyor

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) bankalarla Türk Telekom hisselerinin alımı için kredi görüşmesi yürüttüğü belirtildi.

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Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF), bankalarla Türk Telekom hisselerinin alımı için kredi görüşmesi yürütüldüğü belirtildi.

Bloomberg’in haberine göre, kaynaklar Türkiye Varlık Fonu’nun Türk Telekom’un yüzde 55 hissesinin satın alımı için aradığı finansmanın tamamını ya da büyük bölümünü karşılamak için mevcut hissedar bankalarla kredi görüşmesi gerçekleştirdiğini söylediler.

YÜZDE 6,68 PAYI BULUNUYOR

Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası başta olmak üzere 10 Türk bankası ve bazı yabancı bankalar, zamanında Türk Telekom’un ana hissedarı Oger Telecom’un 4 milyar doları aşan kredi borcunu ödeyememesi nedeniyle Türk Telekom’un yüzde 55 hissesine 2018’de el koymuş ve LYY Telekomünikasyon şirketinin içine yerleştirmişlerdi.

TVF’nin ise halihazırda Türk Telekom’da yüzde 6,68 payı bulunuyor.

Aralık ayında Varlık Fonu ve LYY, hisselerin olası devri konusunda resmi görüşmelere başlandığını duyurmuştu. (REUTERS)



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