S&P, Rusya’nın notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Rusya’nın notunu CCC’ye düşürdü. Derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's de, Rusya'nın ülke kredi notunu altı kademe düşürerek "çöp" statüsüne indirmişti.

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Rusya'da finans piyasaları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini nedeniyle Batılı devletler tarafından uygulanan yaptırımlarla çalkalanıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), geçtiğimiz günlerde Rusya’nın döviz cinsi uzun vadeli kredi notunu ‘BBB-‘den ‘BB+’ya düşürmüştü. Kararla birlikte, Rusya’nın notu, yatırım yapılabilir seviyenin altına gerilemişti.

Yaptırımların ekonomiye etkilerinin görülmesiyle birlikte Rusya’nın notunu daha fazla indirebileceği uyarısında bulunan S&P, şu ana kadar ilan edilen yaptırımların Rus bankacılık sisteminin uluslararası ticarette finansal aracılık rolü üzerinde belirgin olumsuz yansımaları olacağını vurgulamıştı.

RUSYA’NIN NOTU “CCC”YE DÜŞÜRÜLDÜ

Standard & Poor’s (S&P), aldığı yeni kararla Rusya'nın notunu CCC'ye düşürdü. S&P, Rusya’ya yönelik yaptırımların ‘ülkenin mevcut döviz rezervlerini yarıya kadar azaldığını’ tahmin ettiklerini açıkladı.

FITCH VE MOODY’S, RUSYA’NIN KREDİ NOTUNU “ÇÖP” STATÜSÜNE DÜŞÜRDÜ

Derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's, Batılı devletler tarafından uygulanan yaptırımların Rusya'nın borç ödeme kabiliyeti hakkında şüphe yarattığını ve ekonomiyi zayıflatacağını belirterek Rusya'nın ülke kredi notunu düşürdü. Fitch ve Moody's Rusya'nın ülke kredi notunu altı kademe düşürerek “çöp” statüsüne indirdi.

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