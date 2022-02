Swift sistemi nedir, ne işe yarar?

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication işleminin kısaltılmışı olan swift, özellikle uluslararası bankacılık işlemlerinde kod olarak kullanılıyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında swiftten çıkarma olasılığı vatandaşlarda merak uyandırdı. Rusya'nın swift sistemi dışarısına çıkarılması halinde Rus bankaları artık uluslararası finans sisteminde işlem yapamayacak.

Swift kodu bankalar arasında elektronik fon transferi standardı sağlayan işlemlerde kullanılır. Swift sistemi 1973 yılında kuruldu ve 1977 yılında fiilen çalışmaya başladı. “Rusya’yı ödeme sistemi Swift dışına çıkarma” yaptırım seçeneği kodu tekrar gündeme getirdi.

SWIFT KODU NEDİR NE ANLAMA GELİR?

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication’ın kısa adı olan Swift; Tüm dünyadaki bankalar arasında elektronik fon transferi standardı sağlayan bir sistemdir. Bu sistem BIC (Bank Identifier Codes) kodu yani banka tanımlama kodu sayesinde her bankayı tanımlamaktadır. Swift sistemi 1973 yılında kuruldu ve 1977 yılında fiilen çalışmaya başladı.

Swift, bankayı belirten 8 veya 11 haneli bir koddan ibarettir. Tüm dünya bankacılık sisteminde Swift kodları standarttır. Swift kodu, bankaların döviz hesaplarına yapılan transferlerin gerçekleştirilmesini sağlayan uluslararası koddur. Tüm bankaların kendilerinin kullanımına özel bir Swift kodu bulunmaktadır. Swift kodu; 11 haneden ve tamamen büyük harflerden oluşur.

Yani uluslararası para gönderimlerinde; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası demek para transferlerinde işe yaramayabilir fakat TCZBTR2A denildiği zaman, paranın gideceği hesabın bir Türkiye’den T.C Ziraat Bankası olduğu anlaşılacaktır.

SWIFT KODU ÖRNEĞİ

1- İlk 4 karakter – banka kodunu

2- Sonraki 2 karakter – ıso ülke kodunu (Türkiye için TR)

3- Sonraki 2 karakter – Yerel kodunu (Bazı ülkelerde 3 karakter olabilir)

4- Son 3 karakter ise – Şube kodunu belirtir.

RUSYA SWIFT'TEN ÇIKARTILIRSA NE OLUR?

Bir ülkenin SWIFT'den çıkarılması, kilit bankaların küresel finansal sistemden büyük ölçüde kopacağı anlamına geliyor. Moskova'nın SWIFT'den dışlanması sonrası Rus bankaları, diğer ülkelerdeki bankalarla güvenli bir şekilde iletişim kurmak için alternatif yollar arayacak.

SWIFT'ten çıkartılan Rus kuruluşlar, SWIFT tarafından sağlanan normal sorunsuz ve anlık işlemlere erişimi kaybedecek. Rus bankaları ile işlem yapan finansal ve ticari kuruluşlar bu bankalarla doğrudan anlaşma kurmak zorunda kalacak. Bu da gecikmeler ve ek maliyetler yaratacak.

Rusya Merkez Bankası daha önce olası bir yaptırımdan korunmak için Mir adı verilen bir ödeme sistemi geliştirmişti. Ancak, şu anda sadece birkaç yabancı ülke bu sistemi kullanıyor. Yaptırımlar nedeniyle bu sistemin yaygınlaşması bekleniyor.

Bloomberg'in aktardığına göre, batıcı bir düşünce kuruluşu olan Atlantik Konseyi'nin JeoEkonomi Merkezi direktörü Josh Lipsky konu ile ilgili, “Rusya'yı SWIFT'den çıkarmak önemli bir adım ama sihirli bir değnek değil. Rus bankalarının faaliyet göstermesi için hala alternatif yollar var. Bu yüzden mesajlaşma sistemine değil paraya odaklanmak önemli” değerlendirmesinde bulundu.