Tehlike büyüyor, sayı her geçen gün azalıyor! Besicilerden hükümete uyarı

Zarar ettiklerinden dolayı hayvanlarını kesime gönderdiklerini söyleyen besiciler, "Bir kilo süt satıp, bir kilo 500 gram yem alamıyoruz. Zarar ediyoruz. İneklerin çoğu karnında yavrusuyla kesime gitti" dedi.

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Artan maliyetler, besicileri her geçen gün daha da zor duruma sokuyor.

Yem fiyatlarından dolayı büyük bir mağduriyet yaşadıklarını ifade eden besiciler, çok sayıda hayvanın kesime gittiğini, bir yıl öncesine göre yem fiyatlarının neredeyse ikiye katlandığını söyledi.

“BİR KİLO SÜT SATIP, 1 KİLO 500 GRAM YEM ALAMIYORUZ”

Maliyetlere dikkat çeken yetiştiriciler, “Geçen yıl 120 lira civarında veriyorduk şu anda 300 lira. Bir kilo süt satıp, 1 kilo 500 gram yem alamıyoruz. Zarar ediyoruz. İneklerin çoğu karnında yavrusuyla kesime gitti. Daha önce 100 hayvan varsa şimdi düştü 70 hayvana. Seneye böyle giderse daha da azalır. Ondan sonra bırakırız” diye konuştu.

BESİCİLERE DESTEK İSTEDİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Altunhisar ilçesindeki Yakacık köyünü ziyaret ederek çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında, Avrupa'da birinci olduğumuzu sayın bakan söylüyor. Oysa Avrupa'da farklı bir hayvan türü daha tüketildiği için o rakamlar Türkiye'nin rakamlarıyla farklı oluşuyor. Orada tüketilen domuzu da katarsak Türkiye, Avrupa'da birinci değil ilk onun içinde yer alıyor. Çiftçiler, hayvanlarını besleyemedikleri için kesimde gönderdiklerinden, yüzde 70'e yakın küçükbaş büyükbaş hayvanda sorun oluşacak. Bu sorunu gidermenin tek yolu aile tipi işletmeleri desteklemek” ifadelerini kullandı.

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