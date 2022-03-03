Teknoloji ve inovasyonda toplumsal cinsiyet eşitliği seferberliği başlattı

Koç Holding şirketleri teknoloji ve inovasyon alanında eşitlik seferberliği başlattı.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Aygaz, Arçelik, Ford Otosan, Koçfinans, Tofaş, Tüpraş, TürkTraktör ve Yapı Kredi, Koç Holding'in öncülüğünde önümüzdeki 5 yıl boyunca teknoloji ve inovasyonda kadın ve kız çocuklarına yönelik fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışacağını taahhüt etti. Yapılan toplantıda, fen, matematik ve mühendislik alanlarında eğitim gören kadın oranının sadece yüzde 14 olduğu açıklandı.

Teknoloji ve mühendislikte bugün iş arayan kadın oranı çok düşük çünkü kız çocukları eğitim tercihlerinde bu alanları seçmeyerek daha en başından eleniyor. Holding şirketleri bu amaçla, 10-14 yaş kız çocuklarına teknoloji ve mühendislik eğitimi alma cesareti kazandırmak gibi pek çok proje geliştirecek.

METAVERSE BALONU

Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, teknolojiyi tasarlayanlar arasında kadınların da eşit yer alması gerektiğini anlatırken Metaverse'den örnek verdi. Kızıl, “Kadınları Metaverse'de tacizden korumak için kişisel alanı koruyan bir balon içine almak gibi öneriler geldi. Bu teknolojiyi tasarlayanlar arasında kadınlar daha çok olsa, toplumsal cinsiyet eşitliğine daha uygun teknolojiler geliştirilebilir” dedi.