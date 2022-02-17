TŞOF Başkanı: Akaryakıtta KDV kaldırılmalı, eşel mobil geri gelmeli

Akaryakıta son dönemde gelen zamlara ilişkin açıklamalarda bulunan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Akaryakıtta KDV’nin kaldırılması ve eşel mobil sisteminin tekrar uygulanması gerekiyor" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son dönemde akaryakıt fiyatlarına gelen fahiş zamlar hakkında hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “1 yıl içerisinde artan maliyetler sonrasında esnafımızın tarifelerine gelen zamlar giderleri karşılayamayacak noktaya getirdi” dedi.

Anayasanın 173'üncü maddesini hatırlatan Apaydın “Devletin esnaf ve sanatkârımızı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alması gerekiyor. Şoförlerimizin zor zamanlar yaşadığı akaryakıt zamları sonrasında şoför esnafımızın refah seviyesini yükseltmek, emeklerinin karşılığını almasını sağlamak için akaryakıtta KDV'nin kaldırılması ve eşel mobil sisteminin tekrar uygulanması gerekiyor” diye konuştu.

ÜCRETSİZ BİNİŞLER İÇİN DESTEK ARTIRILMALI

Akaryakıt zamları ile birlikte ücretsiz taşıma desteğinin de yetersiz hale geldiğini belirten Apaydın, “Şoförlerimizin artan maliyetlerle daha da zorlanmaması için halk otobüsçülerine verilen ücretsiz taşıma desteğine düzenleme gelmesi, en azından üstlerindeki yükü hafifletmek adına esnafımız için yeni ve rahatlatıcı bir düzenlemeye gidilmesi gerekiyor. Esnafımızın maliyetlerinin günlük olarak artması, artan maliyetler karşısında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ücretsiz binişler için özel halk otobüslerine Ankara ve İstanbul'da araç başı verdiği desteğin halen bin 330 Türk lirası, diğer büyükşehirlerde bin TL, büyükşehir olmayan illere verdiği desteğin 800 Türk lirasında kalması akaryakıta 1 yıl içerisinde yüzde 134 zam gelmesi ile esnafımızı zorluyor. Destekler arttırılarak güncellenmeli, yolcu başına hesaplanmalı” dedi.

15 LİRAYI AŞTI

Benzine gelen son zamlarla birlikte benzinin litresi İstanbul’da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir’de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkmıştı. Motorin ise önceki hafta gelen 80 kuruşluk zammın ardından Motrinin litresi Ankara’da ortalama 14,66 liradan 15,46 liraya yükselmişti.

Benzine gelen son zamla birlikte 1 Şubat 2021-9 Şubat 2022 arasında yapılan toplam fiyat artışı yüzde 111'i geçti. Aynı dönemde motorine yapılan zam oranı da yüzde 133'i aştı. (İHA)

İlginizi Çekebilir Son 1 yılda benzine yüzde 111, motorine yüzde 133 zam