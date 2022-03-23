TÜİK: Tüketici güveni martta arttı

TÜİK verilerine göre, tüketici güven endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artarak 72,5 seviyesine yükseldi. Endeksin 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Sozcu.com.tr

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Tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında arttı. Şubat ayında 71,2 olan endeks, mart ayında 72,5 oldu.

Aralık ayında 68,9 ile tarihinin en düşük seviyesine gerileyen endeks, ocak ayında 73,2, şubat ayında 71,2 olarak gerçekleşmişti.

MADDİ DURUM BEKLENTİSİ AZALDI

Mart ayında hanenin maddi durum beklentisi yüzde 1,5 azalırken gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde yüzde 2,3 arttı.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 1,2 artarken, gelecek 12 aylık dönemde dayanaklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 4,4 arttı.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

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