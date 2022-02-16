Türkiye aylık enflasyonda Arjantin’i de geçti

Türkiye'de aylık bazda enflasyon, aralık ve ocak ayında dünyada enflasyon denince ilk akla gelen ülkelerden Arjantin'i de geride bıraktı.

Sozcu.com.tr

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AKP yönetiminde Türkiye, yüksek enflasyonda Venezuela'nın yanı sıra Arjantin’i de geride bıraktı.

Türkiye'de aralık ve ocak aylarında enflasyon, dünyada enflasyon liginde ilk sıralarda yer alan Arjantin’deki oranları geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Aralık ayında Türkiye'de aylık tüketici enflasyonunu yüzde 13,58 olarak açıklamıştı.

Arjantin Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkede aralıkta aylık enflasyon yüzde 3,8 oldu.

TÜİK ocak ayında Türkiye'de aylık enflasyonu yüzde 11,1 olarak açıklarken, Arjantin’de bu oran yüzde 3,9 oldu.

Böylece, son iki ayda Türkiye, enflasyonda Arjantin’i de geçmiş oldu.

Türkiye'de yıllık enflasyon, ocakta yüzde 48,69 ile 20 yılın zirvesini görmüştü.

Arjantin’de ocakta yıllık enflasyon yüzde 50,7 oldu.

VENEZUELA’DA ENFLASYON DÜŞÜŞTE

Öte yandan, Venezuela'da aylık enflasyon hızı, üst üste beşinci ayda yavaşlama kaydetmiş ve tek hanede kalmıştı.

Venezuela’da aylık enflasyon aralıkta yüzde 7,6, ocakta yüzde 6,7 olarak açıklanmıştı.

Venezuela’da aralıkta yüzde 686,4 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 472'ye geriledi.

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