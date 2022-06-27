Üreticiler ‘kur korumalı’ fındık fiyatı istiyor

Döviz kurları nedeniyle açıklanan fındık taban fiyatının bir süre sonra anlamını yitirdiğini söyleyen Arslan Soydan, kur korumalı fındık fiyatı istediklerini belirtti.

İsmail AKDUMAN

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Karadeniz Bölgesi'nin en önemli gelir kaynaklarından biri olan fındık için üreticiler fiyat açıklamasını beklerken, Ordu'nun Perşembe İlçe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, kur korumalı fındık fiyatı istediklerini açıkladı.

REKOLTE DÜŞÜK OLUR

Fındıkta hasat zamanı yaklaşırken fiyat beklentileri de netleşiyor. Rekoltenin bu yıl düşük olacağını söyleyen üreticiler, taban fiyatın, artan gübre, ilaç ve işçi masraflarının dikkate alınarak açıklanmasını istedi. Arslan Soydan da sezon başında açıklanan fiyatın kur farkı sebebiyle bir süre sonra komik duruma geldiğini belirterek, “Kur korumalı mevduat hesabı gibi, kur korumalı fındık fiyatı istiyoruz” dedi.

DOLARA ENDEKSLİ FİYAT

Toplanan fındığın büyük bir kısmının yurt dışına satıldığını vurgulayan Soydan, fiyatın dolara endeksli açıklanması gerektiğini dile getirdi. Soydan, “Serbest piyasadaki artış da döviz artışının çok gerisinde kalıyor. O yüzden üreticinin korunması, çeşitli vesilelerle zarara uğratılmaması için yeni bir sisteme ihtiyaç olduğu görülüyor. Kur Korumalı Mevduat gibi bir sistem olabilir” önerisini yaptı.

Sezon ilerledikçe değer kaybediyor

Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan Arslan Soydan, geçen yıl fındık fiyatının açıklandığı ağustos ayında 26.5 lira yani 3.1 dolar olan fındık fiyatının, sezon ilerledikçe değerini kaybettiğini belirterek “Dövizin artışına karşın fındık fiyatında o paralellikte artış olmadı. 3 doları bırakın 2 doların altına düştü. Bu durum birilerine kazandırırken üreticiyi mağdur etti. Bunun için kur korumalı fındık fiyatı istiyoruz” diye konuştu.