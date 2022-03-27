Vatandaşın borç sarmalı büyüyor

Yüksek enflasyon ve TL’deki değer kaybı bireylerin kredi kartı ve kredili mevduat hesabı harcamalarının hızla artmasına neden olurken, batık borç sorunu da giderek büyüyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi raporuna göre ocak ayında kredi kartından kaynaklı 107 bin kişi, bireysel kredilerden kaynaklı 145 bin olmak üzere toplam 222 bin kişi borçlarını ödeyemedikleri için takibe düştü. Geçen yıl ocak ayında bu sayı borç yapılandırmaların etkisiyle 73 bin 380 kişide kalmıştı. Bir yılda yüzde 202 oranında artış görüldü. Aynı dönemde bireylere ait tasfiye olunacak alacaklar ise yüzde 52 artış ile 28.5 milyar TL oldu. Ocak ayında 380 bin kişi ilk defa kredi kartı, 68 bin kişi ihtiyaç kredisi kullanırken, konut kredisi kullanan kişi sayısı 9 bin oldu. 351 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı. Bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı ocak ayı itibarıyla 4 milyon 130 bin 354'e çıktı.

Takipteki kredilerde artış hızlandı

Borçlanma devam ediyor ve bankacılık sektörünün kredi hacmi de artıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 18 Mart itibarıyla 39 milyar 812 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 398 milyar 408 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacaklar toplamı 18 Mart itibarıyla son bir yılda 15.3 milyar lira artışla 163.8 milyar liraya ulaştı.