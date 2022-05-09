‘Yanlış politikalarla enflasyon krize döndü’

Pandemi ve savaşın enflasyonu tetiklediğini belirten Murat Üçer Türkiye’deki duruma ilişkin ise “Böyle enflasyon düşmez” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ekonomist Murat Üçer, yükselen küresel ekonominin nedenlerini, Türkiye'deki enflasyon sorununu değerlendirdi. Türkiye'deki durumun yanlış para politikasından kaynaklandığını belirten Üçer, “Herkesin faiz yükselttiği bir ortamda senin parana güven yoksa, kur piyasan bir dengede değilse, faizi indirdiğinde bu dengeyi bozuyorsun, bu çok basit” dedi. Enflasyonda artışın devam edeceğini ifade eden Üçer, IMF'ye yönelik yanlış bir algı olduğunu savundu.

Bir Youtube kanalında programa katılan Murat Üçer, dünyanın enteresan bir kırılma noktasında olduğunu söyleyerek, “Önce pandemi sonra Rusya-Ukrayna savaşı müthiş bir belirsizlik ortamı yarattı. Enflasyonun geri gelişi en dramatik makro ekonomik gelişme oldu. Bugün çok ciddi yapısal değişimlerin olduğu bir dünyadayız” diye konuştu. Üçer, “Bir arz sıkıntısı, tedarik sorunu var hâlâ dünyada ve bu dalga dalga devam ediyor. Bu süreci yaratan Covid-19'du. Tedarik, emtia tarafındaki sorunları derinleştiren ise savaş oldu” ifadelerini kullandı.

‘YÜZDE 70-80'LERDEN İNMEZ'

Arz talep dengesizliğinin ise enflasyonu tetikleyen unsur olduğunu belirten Üçer, Türkiye'deki yüksek enflasyona ilişkin ise “Türkiye'yi bu noktaya yanlış para politikası getirdi. Sen enflasyonu gerçekten düşüreceğine dair bir kararlılık göstermezsen yüzde 70-80'lerden aşağı inmesi söz konusu olmaz” dedi.

Enflasyonda yukarı doğru riskler mevcut

Türkiye'nin krizi Kur Korumalı Mevduat ile götürmeye çalıştığını söyleyen Ekonomist Murat Üçer, “Artık orada da beklentilerin ve fiyatlama hareketlerinin bozulması işin içine giriyor. Kur tarafında çok hassas bir dengedeyiz. Net dış varlıklar metriklerinden gördüğümüz Merkez Bankası aktif olarak müdahale ediyor gibi; orada bir saydamlık sorunu var. Önümüzdeki dönemde gıda, fiyatlama hareketlerinin bir raund daha bozulması bizi yüzde 70-80'ler enflasyonuna mahkum edebilir, yukarı doğru riskler de olabilir” dedi.

Yeni bir kriz olmadan faize dokunulmaz

Merkez Bankası'nın yüzde 46.44'lük yılsonu enflasyon beklentisinin iyimser olduğunu söyleyen Murat Üçer, politika faizine ilişkin de “Türkiye'de böyle bir paradigma var artık ve bu paradigma ısrarla devam ettirilmek isteniyor. En son kriz noktasında KKM çıktı, tekrar öyle bir türbülans olur mu olursa Merkez Bankası daha doğrusu saray ne yapmaya karar verir onu bilmiyoruz tabii ama böyle bir noktaya gelinmeden faizin yükselmesi olasılığı sıfıra yakın bence” dedi.