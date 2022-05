Yüzde 0.89, 0.99 konut kredisi kimlere verilecek, başvuru şartları neler?

Konut satışını arttırmak amacıyla hükümet tarafından üç ayrı paket açıklandı. Yüzde 0.99 ve yüzde 0.89 faiz oranlı konut kredisi belirlenen şartlara göre verilecek. Yüzde 0,99 faizli 2 milyon TL kredinin anapara ve faiz maliyeti 3 milyon 500 bin liraya dayanırken, her ay 28 bin 500 lira ödenmesi gerekecek olması konut kredisi paketinin sorgulanmasına yol açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konut satışına ilişkin açıkladığı 3 ayrı konut kredisi paketi sonrası, yüzde 0.99 ve yüzde 0.89 faiz oranlı konut kredisinin başvuru şartları araştırılmaya başlandı.

0.89 VE 0.99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ KİMLERE VERİCEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam duyurduğu konut satışına ilişkin 3 ayrı pakete ilişkin şu bilgileri vermişti:

• İlk kez konut alacaklara, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almaları için, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizle kredi verilecek.

• İkinci paket birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan’dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası’na satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek.

• Bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor.

• Üçüncü paket ise, inşaat sektörüne yönelik. Mayıs itibarıyla asgari yüzde 50’si satılmamış inşaat projeleri için 20 milyar liralık bir kaynak ayrıldı.

• Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli bir rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek.

FAİK ÖZTRAK: MÜJDE DEDİĞİ BETON

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Müjde dediği; beton, beton, beton… “Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Millet ekonomi için kalıcı ve gerçek bir çözüm bekliyor, Erdoğan, batmış ekonomik düzene makyaj yapmaya, zenginin faizini fakire ödetmeye devam ediyor.

CHP'Lİ KASAP: MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETMEYİN

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap: AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın müjdelediği yeni konut kredisi kampanyasıyla, 1 milyon TL’lik kredi çekerek ev alan bir vatandaş 10 yıl vadede aylık 14.200 TL taksit ödeyecek! Millet evinin kirasını ödeyemiyor. İnsanlar 14.200 TL’yi nasıl ödeyecek? Milletin aklıyla alay etmeyin.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: Erdoğan, üst gelir grubuna konut müjdesi verdi! Aylık 28 bin TL'lik ödemeyle konut sahibi olabilecekler… Ne de olsa Ak Parti, zenginlerin partisidir! Dar ve orta gelirliler, şansına küssün. 5'li Müteahhit, Erdoğan'ın açıkladığı bu paketi beğendi!

KORAY AYDIN: BU MÜJDEDEN SADECE 5 MAAŞLI BÜROKRATLAR VE TUZU KURULAR YARARLANIR

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın: Türk milleti yoksullukla boğuşurken Sn. Erdoğan'ın müjdesine bakın! Bu müjdeyle 1 milyon TL'lik bir #konut için aylık 14 bin 277, 2 milyonluk konut için 28 bin 555 TL taksit ödemek gerekiyor. Bu müjdeden sadece 5 maaşlı bürokratlar ve tuzu kurular yararlanır. #YeterSandıkGelsin

CEMAL ENGİNYURT: YAZIKLAR OLSUN

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: Konut satışları için faizler düşürülmüş, finans desteği sağlanmış. Hangi konut? AKP'li müteahhitlerin elde kalan konutları. Çiftçinin Faiz borcunu silme. Esnafın kredisine destek verme. KYK borçlarına çare olma. Yandaşlara kaynak yarat. İşiniz gücünüz kayırmacılık. Yazıklar olsun.

ŞAMİL TAYYAR: HANGİ ARA BU KADAR VİCDANSIZ OLDUK?

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar: Kararın mürekkebi kurumadan, üzerine güneş doğmadan konut fiyatları artmaya başladı. Hangi ara bu kadar vicdansız olduk?

Ekonomist Emrah Lafçı: Ekonomi teorisine “Faiz sebep enflasyon sonuç”tan sonra yeni bir dahiyane katkı daha; konut kredisi faizlerini düşürmek suretiyle konut fiyatlarını düşüreceğiz. Ekonomi bilimine hayırlı olsun!

“BETON YİYİN”

Finans ve Muhasebe Profesörü Burak Arzova: Dünya enflasyon endişesi ile daraltıcı önlemler alırken konut kredisi ile yeni talep yaratmak, 180 ile giden Şahin marka otomobille 240 denemeye kalkmak gibi bir şey. Üstelik arabanın emniyet kemeri de yok #konut

SÖZCÜ Gazetesi ekonomi yazarı Murat Muratoğlu: Bitmedi beton aşkları! İnsanlar karınlarını doyuramıyorlar, bunlar konut kredisi vereceğiz diyorlar. Fakir yine babayı alıyor! Var mı 4253 lira asgari ücretten ev alacak kadar para artıran?

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy: A: Açız, enflasyon altında ezildik. B. Ucuz konut kredisi verelim… Beton yiyin.

“ON YIL BOYUNCA HER AY 28.555 TL ÖDEYECEK”

Yazar Alaattin Aktaş: On yıl vadeli, %0.99 faizli, 2 milyon TL kredinin anapara+faiz maliyeti 3.426.674 TL. 3.426.674 TL/120 ay=28.555,62 TL. Yani bu krediyi kullanarak konut alan on yıl boyunca her ay 28.555 TL ödeyecek. “2 milyonluk değil de 500 binlik konut al” diyebilirsiniz. Bulursak alalım!

Bilgi Üniversitesi Ekonomi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Başlevent: “Konut alımına vatandaşlık vermeyin, mevduat faizini serbest bırakın, gayrimenkul fiyatları düşsün” diyoruz. Fiyatları daha da şişirecek düşük faizli kredi çıkıyor Saray'ın beyin takımından.