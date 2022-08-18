Ziraat Bankası ve Tarım Kredi, tarımsal elektrik üretim bedeline kredi verecek

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımsal elektrik üretim bedeli kapsamında 10 milyon liraya kadar işletme kredisi kullandırabilecek.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, karardaki üretim konularına ilişkin tabloya, Tarımsal Elektrik Bedeli de eklendi.

YÜZDE 100’E VARAN FAİZ İNDİRİM ORANIYLA

Böylece, Sulama Birlikleri Kanunu kapsamındaki sulama birliklerine, Kooperatifler Kanunu kapsamındaki sulama kooperatiflerine ve gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilere tarımsal elektrik tarifesine tabi elektrik faturalarının ödenmesi için üretim konusu ayrımı yapılmaksızın, yüzde 100’e varan faiz indirim oranıyla 10 milyon liraya kadar işletme kredisi kullandırılabilecek.

Sulama kooperatifi ve sulama birlikleri ile gerçek ya da tüzel kişi tarımsal üreticilerin birikmiş, normal ödeme günü geçmiş, ödenmemiş, taksitlendirilmiş tarımsal elektrik borçları ile ilgili ödemeleri de bu kapsamda ele alınacak. (AA)

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