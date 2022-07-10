İstanbul’da askeri alan yağması: Tek tek yapılaşmaya açılıyor

15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeriyeyi şehir dışına çıkarma kararı alan iktidar, kışla arazilerinin hepsinin yeşil alan olarak kalacağını söylemişti... Ancak o arazilerde içerisinde rezidanslar, villalar ve ticareti ünitelerin yer aldığı gayrimenkul projeleri yükseliyor.

İsmail ŞAHİN

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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ)15 Temmuz darbe girişiminden sonra şehir içinde kalan askeri alanların kent dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

‘ERDOĞAN’IN TALİMATI VAR, HEPSİ YEŞİL ALAN OLACAK’

Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2017 yılında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda kesin bir talimatı olduğunu ifade ederek, “Şehir içerisinde kalan askeri alanlar, bundan 50-60 yıl kadar önce bazen daha eski, şehirlerin çeperlerinde yer alan askeriyenin kullanacağı yerlerdi. Şehirler öyle büyümüş ki askeri alanları içine almış ve yutmuş. Buraların dışarıya taşınması çok doğru bir fikir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var, hepsi yeşil alan olacak. O konuda kimsede ters bir düşünce yok” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 2018 yılında bakan olarak atandıktan 3 ay sonra yaptığı açıklamada, “Hiçbir zaman askeri arazileri biz rant olarak görmedik” dedi.

Ancak İstanbul’da süreç çok farklı ilerledi, şehir içinde kalan askeri arazilerin yanı sıra askeri lojmanlar da bir bir boşaltılırken, yerlerine bulundukları bölgede yapı ve nüfus yoğunluğunu artıracak gayrimenkul projeleri geliştirildi.

AKP iktidarı 15 Temmuz darbe girişiminden önce de İstanbul’da bazı askeri alanları yapılaşmaya açmıştı. TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO önderliğinde Bağcılar’da Batışehir, Halkalı’da Avrupa Konutları Atakent 3, Ayazağa’da Maslak 1453, Zeytinburnu’nda Büyükyalı, Zekeriyaköy’de boşaltılan füze üssünün yerine Köy yapılırken, Sancaktepe’de askeri lojmanların yerine ofis projesi yapılmıştı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeşil alan olarak kullanılacağı söylenen askeri alanlarda da bir bir rant projeleri yükselmeye başladı.

Esenler’de Metris, Topkule ve Baştabya Kışlaları'nın bulunduğu askeri alanlar 2012 yılında “Rezerv Yapı Alanı” yani yeni konut alanı ilan edildi. 2019 yılında 720 hektarlık alanın yüzde 38'i, yani 2 milyon 788 bin 562 metrekaresine, konut, turizm ve ticaret imarı verildi.

ÇEKMEKÖY RANTKÖY OLDU

Ranta açılan askeri alanların en büyüğü ise İstanbul'da 3’üncü Kolordu Komutanlığı’na bağlı Çekmeköy Kışlası oldu.

Parsellere bölünen arazinin ilk olarak 2019 yılında 200 bin metrekarelik bölümüne inşaat izni verildi. Arazi ihalesiz olarak Emlak Konut GYO'ya satıldı ve üzerinde halen inşaatı devam eden, 392 daire ve 70 ticari üniteden meydana gelen Ormanköy projesi geliştirildi.

Son olarak 2021 yılında Çekmeköy Kışlası'nın 860 bin metrekarelik bölümünü oluşturan ve 458, 459 ve 460 sayılı parsellerini kapsayan yaklaşık 860 bin metrekarelik alana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni plan hazırlandı. 860 bin metrekarelik eski askeri alanın 355 bin 881 metrekaresi konut ve ticari birimler için ayrıldı ve bu alan yine ihalesiz olarak TOKi tarafından 937 milyon liralık bedelle Emlak Konut GYO'ya satıldı.

Emlak Konut GYO geçtiğimiz yılın sonunda Çınarköy adı bir proje geliştirdi ve satışa sundu. Proje kapsamında 1774 adet konut, 141 villa ve 56 ticari alan inşa ediliyor. Milyonlarca lira değerindeki mülklerin yapımının 2024 yılında tamamlanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KIŞLAYA, EĞİTİM ALANI RANTA

TOKİ ile Marmara Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Halkalı, Nişantaşı ve Bahçelievler Yerleşkeleri TOKİ’ye devredildi. TOKİ’de bunun karşılığında Maltepe’deki 2 milyon 455 bin metrekare büyüklüğündeki Kenan Evren Kışlası arazisini üniversiteye verdi. Üç kampüsü alan TOKİ, Halkalı ve Nişantaşı kampüslerinin arazilerini Emlak Konut GYO’ya sattı. Arsaları 2 milyar 277 milyon lira bedelle alan Emlak Konut, arazileri satış geliri karşılığında ihale etti ve hali hazırda Halkalı’da Bizim Mahalle, Şişli’de ise Nişantaşı Koru adlı projeler inşa ediliyor.

BAKIRKÖY’DA 340 BİN METREKARE

İstanbul, Bakırköy Florya'da 34 dönümlük askeri alan TOKİ tarafından 2018 yılında konut imarına açıldı. TOKİ, askeri lojmanların ve tesislerin bulunduğu alanının imar planını değiştirerek arazinin yüzde 60'ını konut, geri kalan bölümünü de özel okul, cami ve park olarak düzenledi.

DİKİMEVİ’NE REZİDANS

Jandarma Genel Komutanlığı, TOKİ ile imzaladığı protokol çerçevesinde İstanbul Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bulunan yaklaşık 30 dönümlük askeri alanı TOKİ'ye devretti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle onaylanan plan değişikliğiyle 3 Eylül 2018 günü arazi yapılaşmaya açıldı.

Boğaz manzaralı 16 parselden oluşan arazinin 17 bin 500 metrekare konut alanı, 12 bin 260 metrekare ise donatı alanı olarak belirlendi. İmar değişikliğinin duyurulduğu gün, Emlak Konut GYO, Jandarma Dikimevi arazisini 360 milyon lira bedel üzerinden altı eşit taksitle TOKİ’den satın aldı.

Bir ay sonra Emlak Konut GYO gazetelere ilan vererek 15 Ekim 2018 günü arsayı 36 ay taksitle 462 milyon liraya Vedat Aşçı’nın sahibi olduğu Astaş’a sattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ‘bina yükseklikleri zemin + 5 katı geçmesin’ talimatı ve şehir dışına taşınacak askeri alanların yeşil alan olacağına yönelik sözlerine rağmen, Haziran 2021'de bir kez daha yapılan imar planı değişikliğiyle arsanın konut için ayrılan 17 bin 500 metrekarelik kısmında kat yüksekliği beşten sekize çıkarıldı.

ASTAŞ, arazi üzerinde Kempinski ile lüks bir gayrimenkul projesi geliştirdi ve 2022 yılının ilk çeyreğinde projeyi duyurdu. Geçtiğıimiz günlerde, Atatürk Havalimanı'nın iki pistinin kırılarak söz konusu alanı Millet Bahçesi'ne dönüştürme işiyle ilgili ihaleyi kazanan Yapı ve Yapı firmasının projeye ortak olduğu ortaya çıktı.

LOJMANI YIK, OTELİ DİK

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde yer alan 6 adet askeri lojman binasının bulunduğu yaklaşık 20 dönümlük arazi önce Jandarma Genel Komutanlığı tarafından protokol ile TOKİ’ye devredildi. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Ocak 2021'de “Rezerv Yapı Alanı” yani yeni konut alanı ilan edildi. 6 adet lojman binasının bulunduğu arazi için Emlak Konut GYO tarafından hazırlanan yeni imar planı 1 Şubat 2021'de onaylandı. Arazinin “Ticaret+ Turizm+ Konut Alanı” ilan edildikten sonra 2021 yılında düzenlenen yapım ihalesini kazanan Pasifik İnşaat, binaları yıkıp otel, alışveriş alanları ve rezidans inşa edecek.

GEÇEN HAFTA DA…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1 Temmuz 2022 günü İstanbul'da bir askeri alanı daha konut imarına açtı. TOKİ'ye devredilen Maltepe'deki 528 bin metrekarelik askeri alana, 7 katlı binalar dikilecek. Öte yandan, yine bakanlık tarafından geçtiğimiz hafta Sancaktepe'de 4 bin 285 metrekarelik askeri alan ‘ticaret alanı' olarak belirlendi.

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