Konut fiyat artışında dünya şampiyonuyuz

Uluslararası emlak danışmanlık şirketi Knight Frank, 2022'nin ilk çeyreğinde konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği ülkeleri açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Yüksek enflasyon ve liradaki değer kaybı Türkiye’yi konut fiyat artışında zirveye taşıdı.

Knight Frank’ın 56 ülke ve bölgeyi kapsayan araştırmasına göre 2022’in Ocak – Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, Türkiye yüzde 110’luk oranla konut fiyatlarının en çok arttığı ülke oldu. İkinci sıradaki Çekya’da fiyatlar yüzde 25,9 artarken, üçüncü sıradaki Slovakya’da yüzde 22,1 oldu.

ARTIŞ ENFLASYONU GEÇTİ

Araştırmada, Türkiye’deki yüksek enflasyona dikkat çekilerek, nominal fiyat artışının yüzde yüzde 110 ama reel fiyat değişiminin ise (enflasyondan arındırılmış) yüzde 30.3 olduğu belirtildi.

Konut fiyatları dünya genelinde sadece iki ülkede düştü. Fas yüzde 7,5, Malezya’da ise yüzde 0,1 gerileme yaşandı.

REKOR SERİSİ SÜRÜYOR

Merkez Bankası (TCMB) 2022 Mayıs'a ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini bu hafta içinde açıkladı.

Buna göre, 2022 Mayıs'ta KFE bir önceki aya göre yüzde 12,4 oranında artarken; bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 145,5; reel olarak ise yüzde 41,1 arttı.

KFE, 2022 Nisan'da ise bir önceki aya göre yüzde 10,2, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 127 artmıştı.

ÜLKE GENELİNDE ORTALAMA FİYAT 1 MİLYON 194 BİN TL

En yüksek artış yüzde 180,3 ile Antalya, Burdur ve Isparta'da yaşandı. Bunu yüzde 165,4 ile İstanbul; yüzde 160,7 ile Adana, Mersin izledi.

En düşük yıllık artış ise yüzde 84,8 ile Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'de görüldü.

Merkez verilerine göre, Türkiye'de ortalama metrekare birim fiyatı mayısta 11 bin 945 TL'ye çıktı.

Buna göre, mayıs ayı itibarıyla ülke genelindeki 100 metrekare bir konutun ortalama fiyatı 1 milyon 194 bin TL'yi aştı. Bu tutar İstanbul'da ise 1 milyon 961 bin TL'yi aşarak 2 milyon TL'ye dayandı.

İSTANBUL'DA YENİ KONUTLAR YÜZDE 185,5 ARTTI

Öte yandan, yeni konutların fiyatı ülke genelinde mayısta yüzde 151,4 artarken; bu oran İzmir'de yüzde 153,8; Ankara'da yüzde 157,3; İstanbul'da ise yüzde 185,5 oranında arttı.

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