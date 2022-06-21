Konut peşinatını buğday ve sarımsakla kabul etmeye başladılar

Çin'de müşterileri çekmek isteyen bir şirket konut peşinatını buğday ve sarımsakla kabul etmeye başladı.

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Çin’in durgun emlak piyasasında konut projeleri geliştiren çaresiz bir iş insanı, müşterileri kendisine çekmek için yaptığı ilginç bir kampanya ile peşinat olarak buğday ve sarımsak kabul etmeye başladı.

Çin’deki katı corona virüsü kısıtlamalarına ek olarak gayrimenkul fiyatlarında olabilecek daha derin bir düzeltmenin Çin’in yüzde 5,5’lik ekonomik büyüme hedefini sekteye uğratabileceğine yönelik endişeler devam ederken, gayrimenkul geliştirme şirketleri satış işlemlerinin ocak ile mayıs arasında baş aşağı gitmesinden sonra satışları artırmaya çalışıyorlardı.

İLAN VERDİLER

Henan merkezli Central China Real Estate şirketinin “Buğdayla ev takası” başlığını taşıyan bir ilanında, alıcıların yaklaşık yarım kiloya tekabül eden Çin’deki ağırlık birimi olan bir “catty” başına 2 yuan fiyatlı mahsulü gayrimenkul projelerinden birinin 160 bin 000 yuanlık (23 bin 900 dolar) peşinatını karşılamak için kullanabilecekleri yazıyor.

İlanının üzerindeki telefon numarası arandığında soruları yanıtlayan şirketin satış temsilcisi, dün başlayan ve 10 Temmuz’da sona erecek bu kampanyanın esas olarak bölgedeki çiftçilere yönelik olduğunu belirtti. İsmini vermek istemeyen satış temsilcisi, şirketin Henan’ın merkezinde yaklaşık 600 bin ila 900 bin yuanlık konut projelerini sunduğunu ifade etti.

Central China Real Estate, Reuters’ın sorularını yanıtlamadı.

Şirketin geçen ayki başka bir ilanında farklı konut projelerinden birinin peşinatı için yarım kilo başına 5 yuanlık sarımsak kabul edileceği yazmaktaydı.

Tanıtımdaki açıklamaya göre, sarımsak takası kampanyası son 16 günde 852 ziyaretçiyi çekti ve yaklaşık 516 tonluk sarımsağı kapsayan 30 satış işlemini sağladı.

Sarımsak ve buğdayın toptan piyasa fiyatları yarım kilo başına 1.5 yuan.

Gayrimenkul geliştirme şirketlerinin alıcılara sunduğu diğer kampanyaların içinde bedava otopark veya satış işleminden sonra gayrimenkulün yenilenmesi gibi fırsatlar da bulunuyor.

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