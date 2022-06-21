Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 21 Haziran 2022

Altının ons fiyatı, 21 Haziran 2022 Salı günü 1.835 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1024TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.895 TL.

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Altın, doların hafif gerilemesinden destek bularak yükselirken yatırımcılar fiyatlamalar için merkez bankalarının faiz politikaları hakkında gönderdikleri sinyalleri izlemeye devam etti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün dar aralıkta dalgalandıktan sonra bugün %0.2 artışla 1,841.13 dolara yükseldi. ABD vadeli altın işlemleri %0.1 yükselerek 1,842.90 dolara çıktı.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 1016 TL, satış 1024 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1006 TL. 18 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 21 Haziran 2022 Salı günü 10.245 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.658 TL, satış 1.692 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.662 TL. 30 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.826, satış 6.895 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.773. 122 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.317 TL, satış 3.384 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.325 TL. 59 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.702 TL, satış 6.769 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.650 TL. 119 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.686, satış 6.754 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.635 TL. 119 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 21 Haziran 2022

Ekonomi uzmanlarının 21 Haziran 2022 altın yorumları: Gram altında 1025TL seviyelerinde bekleyiş devam ediyor. Türk Lirası tarafında Perşembe günü gerçekleşecek TCMB PPK toplantısı beklenirken, ons altın tarafında ise yarın ve öbür gün Powell'ın gerçekleştireceği senato ve temsilciler meclisi sunumları etkileri bekleniyor.

Bugün kur tarafında yatay fiyatlama ile birlikte ons altında da oynaklığın sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1030 ve 1035 TL direnç; 1015 ve 1010 TL ise destek olarak takip edilebilir.