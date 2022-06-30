Bankaların zorunlu menkul kıymet tesisinde değeri TCMB hesaplayacak

Bankaların döviz yükümlülükler için menkul kıymet tesisinde menkul kıymetlerin değeri TCMB tarafından hesaplanacak.

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Türkiye Cumhuriyet Bankası tarafından Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve yabancı para yükümlülükler için TL cinsinden menkul kıymet tesisi hakkında tebliğle, bu tebliğin 7. maddesine bir fıkra eklendi.

Buna göre, Bankaların yabancı para yükümlülüklerine karşılık Merkez Bankası (TCMB) nezdinde zorunlu karşılık kapsamında bulunduracağı TL cinsinden menkul kıymet tesisinde menkul kıymetlerin değeri TCMB tarafından hesaplanacak.

MERKEZ HESAPLAYACAK

Eklenen hüküm uyarınca, söz konusu menkul kıymetlerin tesiste dikkate alınacak değeri Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre hesaplanacak.

Tebliğle, bankalar, mevduat ve katılım fonlarının vadeleri ve türleri hakkında tebliğ kapsamındaki resmî kuruluşlar ve kamu haznedarlığı yönetmeliği kapsamındaki kurumların, yabancı para yükümlülüklerine karşılık Merkez Bankası’nda yüzde 3 oranında menkul kıymet tesisi yükümlülükleri bulunuyor. (REUTERS)

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