Bitcoin’de sert düşüş

ABD’den gelen kritik veri sonrası son haftalarda yaşadığı kayıpları gidermeye çalışan kripto paralar tekrar sert geriledi. Bitcoin kritik seviyenin altında aşağı yönlü hareketini sürdürüyor.

Sozcu.com.tr

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Kritik seviye olan 30 bin doları geçtiğimiz hafta aşmayı başaran Bitcoin bu seviyenin üzerinde tutunamayarak son 5 günde yüzde 14'e yakın değer kaybetti. Lider kripto para, ABD enflasyon verisinin yarattığı panikle düşerken bugün 27 bin dolara kadar geriledi.

ABD’de cuma günü açıklanan tüketici fiyatları Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti​. Yıllık bazda değişime bakıldığında tüketici fiyatları mayıs ayında yüzde 8,6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Analistler tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 8,3 artış kaydedeceğini öngörüyorlardı.

ABD ENFLASYONU PİYASAYI VURDU

Verinin tahminleri aşması sonrası Fed’in faiz artışına gaz kesmeden devam edeceğine dönük beklentiler de arttı. Uzmanlar sert faiz artışlarını ekonomideki durgunluk olasılığını artıran bir gelişme olarak görülürken bu da riskli varlıklardan kaçışı hızlandırmaya devam etti.

Yatırımcılar ABD’deki faiz artırımlarını izlemeye devam edecekler. Fed’in önümüzdeki hafta 50 baz puan faiz artıracağı, böylece bu sene yapmayı öngördüğü üç tane 50 baz puanlık faiz artırımından ikincisini de hayata geçireceği tahmin ediliyor.

DÜŞÜŞ HIZLANDI

Enflasyon rekorunun ardından Bitcoin başta olmak üzere kripto piyasaları sert geriledi. Bitcoin cuma günü 30 bin dolar kritik eşiğin altına inerek 28 bin dolar seviyelerinde işlem görürken hafta sonu düşüş daha da hızlandı. Son 2 ayda piyasadan 1 trilyon dolar değerinde satışın yapıldığı tahmin ediliyor.

Bitcoin yüzde 5’lik düşüşle 27 bin 500 dolar seviyesinde bulunurken Ethereum 1470 dolar seviyesinden işlem gördü. Cardano yüzde 12 düşüşle 0,5 dolardan Solana ise yüzde 10’luk düşüşle 33 dolardan işlem gördü.