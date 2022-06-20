Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 20 Haziran 2022

Dolar, 20 Haziran 2022 Pazartesi günü 17.33 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru geçtiğimiz hafta 17,05 – 17,34 arasında hareket etti. Haftaya 17,21 seviyesinden başlayan kurda yükselen trend devam etti.

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Önceki işlem gününde 17.3392 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.07 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 84.72 seviyesinde iken momentumu 105.29 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 17.33 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.733 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 20 HAZİRAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 20 Haziran 2022 Dolar yorumları: DolarTL geçen hafta sakin bir seyir izlese de kısa vadeli direnç bölgesi olan 17.35 seviyesine yönelik yükselişini sürdürdü. Dolar kuru 17.35 seviyesine yakın seyrediyor. Yukarı yönlü seyirlerin devamı için 17.35 üzerinde seyirler aranacak. 17.35 üzerinde 17.65 direnç seviyesi takibe alınabilir. Aşağı yönlü seyirler için ise 17.20 altında yerleşik seyirler görmek gerekiyor. 17.20 seviyesi altında görülebilecek geri çekilmelerde 16.75 seviyesi destek görevi görebilir.