Emtia piyasası satış baskısından kurtulamıyor

Emtia piyasasında bir önceki hafta görülen yükselişler geçen hafta yerini düşüşlere bıraktı.

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Emtia piyasasında haftalık bazda ara ara pozitif bir seyir izlense de uzun zamandır etkili olan satış baskısı geçen hafta da devam etti.

Jeopolitik risklerdeki artış, Çin’de Covid-19 salgını kapsamında devam eden “sıfır vaka” uygulaması ve enerji krizi nedeniyle yaşanan enflasyonist endişeler gündemin odağındaki yerini koruyor. Merkez bankalarının uyguladığı para politikalarının resesyona yol açacağı uyarıları da giderek yaygınlaşıyor. Söz konusu gelişmelerle emtia piyasasında negatif bir seyir izlenirken, dolara olan talep de gücünü koruyor.

Perşembe günü yayımlanan ABD enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yılın kalan iki toplantısında faiz oranlarını yeniden önemli ölçüde artıracağı ve büyümeyi yavaşlatacağı beklentilerini destekledi.

Banka’nın kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 98’e yükselirken, 100 baz puanlık artırım beklentileri de fiyatlamalara girdi. Öte yandan, daha önce 50 baz puanlık artırım beklenen Fed’in aralık toplantısına ilişkin fiyatlamalar da 75 baz puan üzerinde yoğunlaştı.

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Analistler, enflasyonist baskıların ekonomileri yavaşlatacağı ve talebi azaltacağına yönelik endişelerin emtia piyasasında etkisini sürdürdüğünü ifade etti.

Geçen hafta altın yüzde 3, gümüş yüzde 9,3, platin yüzde 1,8 ve paladyum yüzde 9,3 azalış kaydetti. (AA) İlginizi Çekebilir Borsada bilanço dönemi başlıyor: İşte beklentiler...

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