Konut kredisi değer oranı değişti! Konut kredisi değer oranı ne kadar?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından alınan karar ile konut kredisi değer oranı tutar bazlı olarak farklılaştırdı. Değeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı olmayacak. 2 ile 5 milyon TL arası konutlarda, yüzde 70, 2 milyon TL altındaki konutlarda ise yüzde 90 kredi kullanılacak.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bugün aldığı karar ile, 9 Haziran 2022 tarihinde Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirler kapsamında BDDK web sitesinden kamuoyuna duyurulduğu üzere konut kredilerinde kredi değer oranını tutar bazlı farklılaştırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) konut kredilerine ilişkin yeni kararına göre; 1. ve 2. el konutlar için konut kredilerinde kredi değer oranı farklılaştı.

KONUT KREDİSİ DEĞER ORANI NE KADAR?

Buna göre; Enerji sınıfı1 A olan 1. el konutlar için kredi değer oranı; konut değeri 2 milyon TL’nin altında olan konutlar için yüzde 90, konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70, konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 3,5 milyon TL, konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmamaktadır.

İKİNCİ EL KONUTLAR

Enerji sınıfı A olan 2. el konutlar için kredi değer oranı; konut değeri 500 bin TL’nin altında olan konutlar için yüzde 90, konut değeri 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 70, konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan konutlar için yüzde 50, konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan konutlar için azami 2,5 milyon TL oldu.

Konut değeri 10 milyon TL üzerinde olan konutlar için ise konut kredisi imkanı bulunmamaktadır.

KURUL TARAFINDAN YAYIMLANAN GÜNCEL TABLO