Bitcoin dip seviyeden kısmen toparlandı… Kripto paralar yaralarını sarmaya çalışıyor

Bitcoin dün kripto piyasasında yaşanan çöküşün ardından bugün kısmen toparlansa da sabit coinlerde ve Luna'da yaşanan depremin etkileri nedeniyle üst üste yedinci haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Kripto paralar hafta boyunca yaşanan ağır kayıpları kısmen de olsa telafi etmeye çalışırken, 30 bin doların üzerine çıkan bitcoin, ‘sabit coin’ olarak bilinen TerraUSD’nin (UST) ve Luna’daki ağır kayıpların etkisiyle üst üste yedinci haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

Kripto varlıklar, geçtiğimiz haftalarda yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarına dair endişeler nedeniyle riskli varlıklarda yaşanan satışın etkisiyle gerilemişti. Bu kayıplardan kısmen toparlanan Bitcoin, bu haftayı da kayıpla tamamlarsa en uzun süreli değer kaybını yaşamış olacak.

Önceki gün ise Luna topluluğuna ait sabit coin olan UST’nin sabit fiyatını kırması ve Luna’nın 100 dolarlık değerinden 0,1 doların altına gerilemesiyle piyasadaki diğer kripto paralar da dün sert geriledi.

PİYASA ÇÖKMÜŞTÜ

Bu sert hareketlerin panik satışlarını artırması neticesinde dünyada en çok işlem hacmine sahip kripto para olan Bitcoin dün 26 bin dolar seviyelerinin altına gerilemişti. Kripto paraların toplam piyasa değeri 253 milyar dolarlık satışla 1 trilyon 433 milyar dolardan 1 trilyon 180 milyar dolara inmişti.

Bugün ise sabah saatlerinde yeniden 30 bin doların üstünü gören lider kripto para 16 ayın en düşük seviyesinden toparlandı. Toparlanmada dipten yapılan alımların etkisi olduğu düşünülüyor. Ancak uzmanlar piyasadaki işlem hacminin düşük olduğunu değerlendiriyor.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Dün yüzde 14 değer kaybeden Bitcoin öğleden sonraki işlemlerde yüzde 8 artışla 30 bin 376 dolardan işlem gördü. Ethereum ise tekrar 2 bin dolar seviyesinin üzerini görürken yüzde 8’lik artışla 2 bin 75 dolardan değerlendi.

Önceki gün yüzde 30’un üzerinde değer kaybeden Cardano, Solana ve Dogecoin ise kısmen toparlandı. Dogecoin yüzde 30’luk artışla 0,57 dolardan işlem gördü. Solana yüzde 16’lık artışla 51 dolardan işlem görürken Dogecoin yüzde 20’lik artışla 0,015 dolardan işlem gördü.

‘SPEKÜLATÖRLER ÇIKINCA İSTİKRAR GELİR’

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Axion Global Asset Management şirketinde yatırım direktörü Scottie Siu, “Bana göre gelecek günlerde daha fazla aşağı yönlü baskı olacak. Açık pozisyonların çok daha fazla gerilemesi gerekiyor ki spekülatörler gerçekten piyasadan çıkmış olsun, bence bu olduğunda piyasa istikrara kavuşacak” dedi.

ByBit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü ise konu ile ilgili yazdığı bilgi notunda, “Şimdilik önceki günün en yüksek seviyelerini geçemeyen Bitcoin’in 34 bin seviyesine kadar tepki vermesi gerekir. Aksi takdirde 28 bin 500-32 bin aralığında cılız hareketler izleyebiliriz” dedi.

Aşırı satımların ardından gelen tepkinin hacimsiz oluşunun düşündürücü olduğunu belirten Süllü, “32 bin 300 dolar bölgesini zorlamasını beklediğimiz Bitcoin’de aşılması halinde 34 bin 200 seviyelerine tepki bekleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

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