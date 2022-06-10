Rusya Merkez Bankası politika faizini işgal öncesi seviyeye indirdi
Rusya Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi kararı daha geldi. 26 Mayıs'ta politika faizini yüzde 14'ten yüzde 11'e düşüren banka, bu kez yüzde 9.5'e indirdi.
Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 11’den Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önceki seviye olan yüzde 9.5’e indirdi.
Rusya’nın 24 Şubat’ta ‘özel askeri operasyon’ adını verdiği bir adım ile Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 9.5’ten yüzde 20 seviyesine yükseltmişti. İlerleyen günlerde ise üç kez faiz indirimine gitmişti.
Rusya Merkez Bankası politika faizini 26 Mayıs’ta yüzde 14’ten yüzde 11’e indirmişti.
BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE
Reuters anketine katılan ekonomistler politika faizinin yüzde 10’a düşürülmesini bekliyordu.
Bankadan yapılan açıklamada “Rusya Merkez Bankası önümüzdeki toplantılarda politika faizinin düşürülmesine ihtiyaç olup olmadığının değerlendirecek” ifadesi yer aldı.
Bankanın bir sonraki para politikası toplantısının 22 Temmuz’da yapılması planlanıyor.
Banka ayrıca 2022 yılı enflasyon beklentisini de yüzde 18-23 aralığından yüzde 14-17 aralığına düşürdü. (REUTERS)