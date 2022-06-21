Yabancı dönmezse yerlinin gücü borsayı taşımaz

Yüksek enflasyon ortamında birikimlerini korumak isteyen yerli yatırımcının borsaya ilgisi sürüyor Ancak bu ilginin özelikle yaz aylarında BIST 100’ü yukarı taşıyacak güçte olmadığı belirtiliyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Borsa İstanbul yıl başından bu yana düşen yabancı payı ve yüksek negatif reel faizlerin yarattığı yerli talebi ile yurt dışı piyasalarda yaşanan risklerden sınırlı bir düzeyde etkilendi. Analistlere göre mevcut düşük faiz ortamında hisse senedi piyasasının yerli yatırımcı için halen iyi bir alternatif olarak görünebilir, ancak yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'a dönmedikçe bu ilgi yetersiz kalabilir.

Küresel merkez bankalarının sıkı para politikasına geçtiği ortamda dolar başta olmak üzere uluslararası yatırımcı için güvenli liman olarak öne çıkan ekonomiler sermayeyi çekerken, Türkiye TL'nin istikrarsız görünümü ile para çıkışı olan ülkeler arasında yer aldığını söyleyen Noor Capital Market Araştırma Birim Müdürü Arzu Toktay, yerli ilgisinin özelikle yaz aylarında BIST 100 endeksini 2.650 puan seviyesi üzerine taşıyacak güçte olmadığını belirtti.

15.7 MİLYAR DOLAR KALDI

Türkiye'nin para politikası tarafında uzunca bir süredir dünyadan bağımsız hareket etmesinin karşılığı azalan yabancı yatırımcı oranlarında görüldü. BIST'te yabancı yatırımcılar 2021 yılında 1.3 milyar dolar satış gerçekleştirmişti. 2022 yılında nette 3 milyar 26 milyon dolarlık satış gerçekleştirmiş durumda. Yurt dışı yerleşiklerin hisse stoku ise yılın en düşük seviyesi olan 15 milyar 758 milyon dolar seviyesinde. Gerek küresel baskı gerekse içeride kur ve ülke risk primi (CDS) baskısının artması durumunda bu tablonun yakın vadede değişme ihtimalinin de zayıf olduğu görülüyor.

TL’de aşırıya kaçan değer kayıpları yatırımcı için risk olarak görülmeli

Yılın geri kalanında büyük ölçüde içeride yerli yatırımcının ilgisi borsanın kaderini belirleyeceğini ifade eden Noor Capital Market Araştırma Birim Müdürü Arzu Toktay, “Önümüzdeki aylarda yeni ve cazip enstrümanlar ile TL’nin değeri belli ölçüde korunabilir ise borsa yatırımcısı statükoyu koruyabilir. Aksi takdirde TL’de aşırıya kaçan değer kayıpları her dönemde olduğu gibi yılın geri kalanında da borsa yatırımcısı için risk unsuru olarak görülmeli” yorumunu yaptı.